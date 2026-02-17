Αίτηση ακύρωσης της ανάκλησης άδειας υπέβαλε το ΙΣΑΕΚ ΟΜΗΡΟΣ στη Λάρισα

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διοίκηση της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΟΜΗΡΟΣ επισημαίνονται τα εξής:

«Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 14566/Κ6), το ΙΣΑΕΚ ΟΜΗΡΟΣ ενημερώνει τους σπουδαστές του στη Λάρισα ότι έχει προχωρήσει σε αίτηση ακύρωσης και αίτηση αναστολής α) της απόφασης ανάκλησης της άδειας του ΙΣΑΕΚ της Λάρισας και β) της πρόσκλησης μετεγγραφής των σπουδαστών του σε άλλα ΣΑΕΚ.

Η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βασίζεται σε απόφαση του ΣτΕ που αφορά τυπικά ζητήματα της υφιστάμενης πολεοδομικής άδειας του κτιρίου (θέσεις στάθμευσης) και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με ζητήματα στατικότητας ή ασφάλειας των σπουδαστών και των εργαζομένων.

Η Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΟΜΗΡΟΣ δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση πως δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσει απέναντι στον ενορχηστρωμένο πόλεμο, ο οποίος προέρχεται από επιχειρηματικά συμφέροντα και ως αποκλειστικό στόχο έχει την καταστρατήγηση των αρχών και των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εκατοντάδες σπουδαστές, καθηγητές και εργαζομένους του ΙΣΑΕΚ ΟΜΗΡΟΣ Λάρισας δεσμευόμαστε πως θα εξαντλήσουμε κάθε νομικό περιθώριο, προκειμένου να δικαιωθούμε.

Μέσω νέων ανακοινώσεων, θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη».