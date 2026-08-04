ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις δηλώσεις ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων – Μέσω του myAGRO οι αιτήσεις

Αλλαγές στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΣΣ ΚΑΠ 2023- 27 περιλαμβάνει η απόφαση της ΑΑΔΕ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2026, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, η ΕΑΕ είναι γεωχωρική, αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) της Ελλάδας και υποβάλλεται ψηφιακά στην εφαρμογή myAGRO της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με τον ot.gr ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ΕΑΕ ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2026. Σε περίπτωση υποβολής της αίτησης μετά την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία, η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων.

Να σημειωθεί ότι ανάλογα με το χρόνο υποβολής της ΕΑΕ μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή ενισχύσεων έως 31 Οκτωβρίου 2026, σε όσους αγρότες υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 15 Σεπτεμβρίου 2026 και έως 30 Νοεμβρίου 2026 σε όσους την υποβάλλουν από 16 Σεπτεμβρίου 2026 έως την καταληκτική ημερομηνία της.

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