Αγιά: Έτρεξαν, χόρεψαν και γιόρτασαν τα Χριστούγεννα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αγιάς το 2ο Santa Fun Run, μια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη αθλητική και ψυχαγωγική δράση που γέμισε τους δρόμους της Αγιάς με χαμόγελα, κέφι και… κόκκινα σκουφιά!



Μικροί και μεγάλοι, ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες, συμμετείχαν στον αγώνα δρόμου που ξεκίνησε από την Πλατεία Ελευθερίας, στέλνοντας μήνυμα χαράς, συμμετοχής και εορταστικού πνεύματος σε όλη την πόλη.



Μετά τη λήξη του αγώνα, ακολούθησε το Zumba Christmas Edition, όπου παιδιά και ενήλικες χόρεψαν στους ρυθμούς της Zumba, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.



Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Δήμος Αγιάς, η Κοινότητα Αγιάς και ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Αγιάς, συμβάλλοντας δυναμικά στην προώθηση του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και της κοινωνικής συνοχής.