Αγιά: Ζημιές από χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες κερασιού

Οι καρποί της κερασιάς αποτελούν το προοίμιο των φρούτων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα, κυρίως των πυρηνόκαρπων. Οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις τελευταίες ημέρες δημιούργησαν προβλήματα στις καλλιέργειες κερασιών, ιδιαίτερα στις πρώιμες ποικιλίες που βρίσκονται στο στάδιο της συγκομιδής.

Δυσκολίες παρουσιάστηκαν και στις όψιμες ποικιλίες, κυρίως στις ορεινές περιοχές, όπου τα δέντρα βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανθοφορίας. Παρότι οι πρώιμες ποικιλίες αποτελούν το σημαντικό «στοίχημα» για την καλλιέργεια, οι μεγαλύτερες αποδόσεις προέρχονται από τις μεσοπρώιμες και τις όψιμες ποικιλίες.

Για μια γενικά ομαλή χρονιά στην καλλιέργεια κερασιού κάνει λόγο μιλώντας στο ypaithros.gr ο Γιώργος Ζέικος, πρόεδρος του Συνεταιρισμού Αγιάς Λάρισας.

Ωστόσο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προβλημάτων σε καλλιέργειες που επλήγησαν από τη χαλαζόπτωση των τελευταίων ημερών.

Όπως σημειώνει, «η συνολική εικόνα των δέντρων είναι καλή, αλλά σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν ζημιές, η έκταση των οποίων θα φανεί το επόμενο διάστημα».

