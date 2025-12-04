Αγιά: Κλειστά τα σχολεία στις Δ.Ε. Ευρυμενών και Μελιβοίας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Κλειστές θα παραμείνουν αύριο Παρασκευή οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Ευρυμενών και Μελιβοίας του Δήμου Αγιάς λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή.

Αναλυτικά:

Ο Δήμος Αγιάς ανακοινώνει την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Ευρυμενών και Μελιβοίας την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, για προληπτικούς λόγους με σκοπό την διασφάλιση της προστασίας των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, που αναμένεται να πλήξουν την περιοχή μας (κόκκινη προειδοποίηση) σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ.