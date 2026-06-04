Αγιά: Μεθυσμένος οδηγός δικύκλου ενεπλάκη σε τροχαίο – Εντοπίστηκε στο νοσοκομείο

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αγιάς, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, λίγη ώρα νωρίτερα, σε περιοχή του Δήμου Αγιάς, ο αλλοδαπός, οδηγώντας δίκυκλο, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα, καθόσον συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε άνδρας, και ακολούθως εγκατέλειψε το σημείο. Κατόπιν αναζητήσεων των αστυνομικών, προέκυψε ότι ο αλλοδαπός μετέβη στο νοσοκομείο, όπου εντοπίστηκε, ενώ, όπως διαπιστώθηκε, βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος

Επιπλέον, ο προαναφερόμενος στερούνταν των απαραίτητων εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.