Αγιά: Πέθανε ο πρώην γραμματέας του ΠαΣοΚ και δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Κασίδας

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε στην Αγιά η είδηση του θανάτου του Γιάννη Θεοδ. Κασίδα, σε ηλικία 65 ετών, υποκύπτοντας σε σοβαρά θέματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο εκλιπών υπήρξε εν ζωή ιδιαίτερα δραστήριο μέλος της τοπικής κοινωνίας, ενεργός πολίτης και πολύ αγαπητός σε όλους.

Δασολόγος στο επάγγελμα, διετέλεσε για χρόνια γραμματέας της Τοπικής Οργάνωσης Αγιάς του ΠΑΣΟΚ, αλλά και δημοτικός σύμβουλος Αγιάς ως επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης. Έθεσε μάλιστα και υποψηφιότητα για βουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ.

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς αναφέρει:

«Με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούμε τον Γιάννη Θ. Κασίδα, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή.

Υπηρέτησε ως επικεφαλής δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Λαϊκής Συσπείρωσης Αγιάς του Δήμου Αγιάς από την 1η Σεπτέμβρη 2014 μέχρι την 31η Δεκέμβρη 2023.

Επίσης, εργαζόμενος ως υπάλληλος του Δήμου στον τομέα διαχείρισης Δημοτικών Δασών επέδειξε απαράμιλλη ευθύνη και εργατικότητα στον χώρο του.

Το ήθος του, η αφοσίωση και η διαρκής παρουσία του στην τοπική μας κοινωνία, αφήνουν ανεξίτηλη τη μνήμη του σε όλους μας.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή ανάμεσά μας».

Η ΚΟΒ Αγιάς του ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους:

“Η ΚΟΒ Αγιάς του ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς αποχαιρετούν με απέραντη θλίψη τον σύντροφο Γιάννη Θ. Κασίδα που έφυγε μετά από άνιση μάχη που έδωσε με παλληκαριά όλο αυτό το διάστημα.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του, στους συγγενείς και φίλους .

Αιωνία σου η μνήμη Σύντροφε!!!”

Σε ανακοίνωση προχώρησαν και η Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας και η Τομεακή Επιτροπή Υπαίθρου Λάρισας του ΚΚΕ, η οποία έχει ως εξής:

“Η Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας και η Τομεακή Επιτροπή Υπαίθρου Λάρισας του ΚΚΕ με μεγάλη θλίψη αποχαιρετούν τον σύντροφο Γιάννη Κασίδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή δίνοντας παλικαρίσια, πολύμηνη μάχη.

Ο σύντροφος Γιάννης βοήθησε σημαντικά με τη συγκρότηση και τη δράση του το Κόμμα από διάφορες θέσεις. Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος Αγιάς και συμμετείχε σε όλους τους εργατικούς – λαϊκούς αγώνες της περιοχής του.

Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στη σύζυγο του Ειρήνη, στο γιο του Θοδωρή και στους οικείους του”.

