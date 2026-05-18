Αγιά: Ψήφισμα κατά των “αγροτοδικείων” και υπέρ των κοινωνικών δομών των Δήμων

Ψήφισμα στήριξης των αγροτών που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις κατά των «αγροτοδικείων», καθώς και ψήφισμα για την στήριξη των Κοινωνικών Δομών των Δήμων, εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, σε πρόσφατη συνεδρίαση του.

Στα δύο ψηφίσματα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς ζητά αφ’ ενός να σταματήσουν οι διώξεις των αγροτών που συμμετείχαν στις αγροτικές κινητοποιήσεις και αφ’ εταίρου να στηριχθούν οι κοινωνικές δομές των Δήμων και ειδικότερα του Δήμου Αγιάς με τη σταθεροποίηση των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού τους.

Ειδικότερα, τα δύο ψηφίσματα που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς αναφέρουν:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΚΕΙΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, εκφράζει την αμέριστη στήριξή του στους αγρότες της περιοχής μας και όλης της χώρας.

Οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής (ενέργεια, καύσιμα, εφόδια), χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων τους και ανεπαρκείς αποζημιώσεις για ζημιές στην παραγωγή τους. Τα προβλήματα αυτά θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους και την ίδια την επιβίωση των αγροτικών οικογενειών.

Παράλληλα, η ποινικοποίηση των αγώνων τους μέσω των λεγόμενων «αγροτοδικείων» δεν συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά αντίθετα εντείνει το αίσθημα αδικίας και ανασφάλειας στον αγροτικό κόσμο.

Για τους λόγους αυτούς, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς:

Εκφράζει την πλήρη στήριξή του στα δίκαια αιτήματα των αγροτών.

Καταδικάζει την ποινικοποίηση των αγροτικών κινητοποιήσεων και ζητά την παύση των διώξεων σε βάρος αγροτών.

Απαιτεί την άμεση λήψη ουσιαστικών μέτρων στήριξης του αγροτικού εισοδήματος και τη μείωση του κόστους παραγωγής.

Ζητά δίκαιες αποζημιώσεις για τις ζημιές στην αγροτική παραγωγή.

Καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει σε διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών για την εξεύρεση βιώσιμων λύσεων.

Ψήφισμα για τη στήριξη των κοινωνικών δομών και του ανθρώπινου δυναμικού των Δήμων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς,

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο σχέδιο που κυκλοφόρησε η Κυβέρνηση, με το οποίο αλλάζει το χρονικό διάστημα απασχόλησης και τον τρόπο πληρωμής των μη μόνιμων εργαζομένων στις κοινωνικοπρονοιακές δομές των Δήμων.

Η προτεινόμενη διάταξη του ΥΠΕΣ:

Αποτελεί ευθεία απειλή για τη δημοσιονομική και λειτουργική σταθερότητα των κοινωνικών δομών, καθώς μετατρέπει μια μόνιμη ανάγκη σε “εποχική απασχόληση”.

για τη δημοσιονομική και λειτουργική σταθερότητα των κοινωνικών δομών, καθώς μετατρέπει μια μόνιμη ανάγκη σε “εποχική απασχόληση”. Αντιμετωπίζει την προσχολική αγωγή ως εποχικό έργο (τύπου δασοπυρόσβεσης). Αν εφαρμοστεί, οι Δήμοι θα βρεθούν με κενές θέσεις στη μέση της σχολικής χρονιάς και με χιλιάδες έμπειρους εργαζόμενους στην ανεργία.

Η επιβολή νέου συστήματος πρόσληψης (μέσω ΕΕΤΑΑ/ΑΣΕΠ) αγνοεί την 10ετή εμπειρία του υφιστάμενου προσωπικού. Η απώλεια αυτού του ανθρώπινου κεφαλαίου θα υποβαθμίσει τις υπηρεσίες και θα προκαλέσει σωρεία δικαστικών προσφυγών.

Ο Δήμος Αγιάς δηλώνει την αμέριστη υποστήριξή της στον αγώνα των εργαζομένων και ζητά να διασφαλιστεί η μονιμοποίησή τους.

Επιπλέον, ζητάμε για πολλοστή φορά την κατάργηση της διάταξης του άρθρου 37 του ν. 4915/2022 στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 102 του Συντάγματος (διοικητική- οικονομική αυτοτέλεια δήμων).

Εάν η Κυβέρνηση επιμείνει στα σχέδιά της, θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις για τη ματαίωσή τους, την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας των δομών των Δήμων και την προστασία της απασχόλησης των εργαζομένων σε αυτούς.