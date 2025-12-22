“Αγνώριστη” η πλατεία Άννας Φρανκ – “Ανάσα” πρασίνου για τη συνοικία του Αγίου Νικολάου

«Ανάσα» πρασίνου στη συνοικία του Αγίου Νικολάου δημιουργήθηκε με την ολική ανακατασκευή και ανάπλαση της πλατείας Άννας Φρανκ.

Τα έργα, που μόλις ολοκληρώθηκαν, έχουν αναβαθμίσει τη γειτονιά και την ευρύτερη περιοχή, καθώς έγιναν εκτεταμένες φυτεύσεις και διαμορφώσεις, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να απολαμβάνουν ακόμη ένα σημείο δροσιάς, χαλάρωσης και κοινωνικών επαφών.

«Ικανοποιούμε ένα αίτημα πολλών ετών, για τη συγκεκριμένη πλατεία. Είναι ένα έργο που πραγματικά μεταμορφώνει τη γειτονιά και τη συνοικία. Και είναι ένα έργο που σηματοδοτεί την αρχή για σειρά αναπλάσεων και ανακατασκευών σε πλατείες και σημεία πρασίνου στην πόλη», σημειώνει σχετικά ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου, κ.Κωνσταντίνος Καλόγηρος.

Εκτεταμένες φυτεύσεις

Να σημειωθεί ότι οι εργασίες όλες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου (με αυτεπιστασία). Η πλατεία Άννας Φρανκ βρίσκεται επί των οδών Νιρβάνα, Νίκης, Ελλαδίου και Ερυθρού Σταυρού, στη συνοικία Αγίου Νικολάου.Οι παρεμβάσεις που έγιναν από τη Διεύθυνση Πρασίνου αφορούν σε επιχωματώσεις, νέο αρδευτικό δίκτυο, φύτευση πάνω από 400 νέων θάμνων και ανθέων, τοποθέτηση νέου χλοοτάπητα, καθώς και φύτευση ενός δέντρου ginkgo biloba, προς αντικατάσταση ξερού κι επικίνδυνου που υπήρχε, καθώς και φωτίνιας στο κέντρο της πλατείας. Παράλληλα, έγιναν και οι κατάλληλες κλαδομορφώσεις σε όλα τα δέντρα της πλατείας, καθώς και σε αυτά του πεζοδρομίου.

Προσοχή στα νέα παρτέρια

Από τη Διεύθυνση Πρασίνου τονίζεται η ανάγκη για προσοχή, από την πλευρά κατοίκων και επισκεπτών του πάρκου, για τα παρτέρια, στα οποία θα χρειαστεί λίγος καιρός για να ριζώσει ο νέος χλοοτάπητας. Παράλληλα, προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιδίων, καθώς ο χλοοτάπητας δεν είναι χώρος για ακαθαρσίες.