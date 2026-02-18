Αγορίτσας: Για τις κάμερες στα σχολεία θα αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο

Στο δημοτικό συμβούλιο Λάρισας θα παρθεί η απόφαση για την εγκατάσταση καμερών, στους εξωτερικούς χώρους του 3ου Γυμνασίου Λάρισας και του 13ου Λυκείου, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο αντιδήμαρχος Παιδείας Χρήστος Αγορίτσας.

Το σχετικό αίτημα για την εγκατάσταση καμερών, εκτός ωρών λειτουργίας των σχολικών μονάδων, υποβλήθηκε από τις διευθύνσεις τους, μετά τις αλλεπάλληλες ζημιές που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος “στα συγκεκριμένα σχολεία έγιναν βανδαλισμοί και πολλές ζημιές το τελευταίο διάστημα και κληθήκαμε να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα για τις επιδιορθώσεις”.

“Το θέμα θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το αρμόδιο να αποφασίσει για την εγκατάσταση των καμερών. Σεβόμαστε την άποψη των διδασκόντων, των συλλόγων γονέων, των μαθητών και όλης της σχολικής κοινότητας.

“Οι κάμερες θα λειτουργούν μόνο όταν θα έχει τελειώσει το σχολείο και οι δραστηριότητες που γίνονται στα γυμναστήρια”.

