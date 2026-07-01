Αγοραστός απαντά στον Κουρέτα: “Η διοίκησή μας άφησε έργο…”

Συνεχίζει τις απαντήσεις του σε ότι αφορά τα τρέχοντα πεπραγμένα της Περιφέρειας ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Κώστας Αγοραστός.

Σε νέα του δήλωση επισημαίνονται τα εξής:

«Ο κ. Λαμπρινίδης, με τις δημόσιες δηλώσεις του, καταφέρνει το εξής παράδοξο:

Να διαφωνεί… συμφωνώντας.

Η δική μας διοίκηση με τη δική σας πράγματι δεν συγκρίνεται.

Για έναν απλό λόγο:

Η σύγκριση δεν σας ευνοεί.

Στην αγωνιώδη προσπάθειά σας να πείσετε τους πολίτες ότι «δεν υπήρχε τίποτα», καταφέρατε κάτι εντυπωσιακό:

Να ομολογήσετε ότι παραλάβατε 8 σταθμούς και 38 αναλυτές.

Άρα το «τίποτα» σας είχε 8 σταθμούς και 38 αναλυτές;

Πρόκειται πράγματι για μια πρωτοφανή «επιστημονική» ανακάλυψη.

Και ας μιλήσουμε για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το πόρισμα του 2025 μιλά για:

υπερβάσεις στην αέρια ρύπανση

ελλιπή ενημέρωση των πολιτών

απουσία ολοκληρωμένης στρατηγικής αντιμετώπισης

Αυτά αφορούν τη σημερινή διοίκηση. Ο έλεγχος έγινε το 2025

Με θεσμικό πλαίσιο του Οκτωβρίου 2024

Καμία διοίκηση δεν κρίνεται αναδρομικά με μεταγενέστερους κανόνες

Αυτό λέγεται κράτος δικαίου.

Όχι πολιτική σκοπιμότητα.

Και το ίδιο πόρισμα παραδέχεται κάτι που επιχειρείται να αποκρυφτεί:

Παραλάβατε δίκτυο. Δεν παραλάβατε κενό.

Με μία φράση:

Το πρόβλημα δεν είναι τι παραλάβατε.

Το πρόβλημα είναι τι κάνατε αφού παραλάβατε.

Όταν αναλάβαμε το 2011, παραλάβαμε 2 παλιούς σταθμούς μέτρησης.

Όταν παραδώσαμε το 2023, αφήσαμε πίσω: 8 σύγχρονους σταθμούς

38 αναλυτές

επιστημονικές έρευνες

ώριμες μελέτες

εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις

Αφήσαμε επίσης:

554 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021–2027

250 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης

Με απλά λόγια:

Μεγάλο μέρος όσων παρουσιάζετε σήμερα ως “σχέδιο Κουρέτα” αποτελεί έργο, σχεδιασμό και προετοιμασία της διοίκησης 2011-2023 .

Δυστυχώς, οι σταθμοί δεν μετρούν επικοινωνιακή διαστρέβλωση.

Κι όμως, εκεί φαίνεται πως καταγράφονται οι μεγαλύτερες υπερβάσεις.

Και ίσως τελικά εκεί να χρειάζεται η μόνη πραγματική «βαθμονόμηση»:

Όχι των οργάνων, αλλά της οίησης και της αυτοαναφορικότητας στον δημόσιο λόγο και στη δημόσια συμπεριφορά.

Γιατί όταν η διαστρέβλωση παρουσιάζεται ως αλήθεια, τότε το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό.

Η διοίκηση 2011-2023 άφησε έργο, υποδομές, χρηματοδοτήσεις και προοπτική».