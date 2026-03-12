Αγοραστός για ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021–2027: Άλλο η διεκδίκηση πόρων – άλλο η διαχείριση έτοιμων έργων

Με αφορμή σημερινές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα o Kώστας Αγοραστός αναφέρει τα εξής:

Οι σημερινές δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας για το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας δημιουργούν την ανάγκη να αποκατασταθεί η πραγματική εικόνα.

Άλλο πράγμα είναι να δίνεις τη μάχη για να εξασφαλίσεις ευρωπαϊκούς πόρους για μια Περιφέρεια.

Και άλλο να διαχειρίζεσαι έργα που έχουν ήδη σχεδιαστεί, εγκριθεί και χρηματοδοτηθεί.

Η πραγματικότητα είναι σαφής και πλήρως τεκμηριωμένη.

Τα έργα που παρουσιάζει, προβάλλει και υπόσχεται σήμερα η Περιφερειακή Αρχή δεν αποτελούν προϊόν δικού της σχεδιασμού ή διεκδίκησης. Πρόκειται για έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Θεσσαλία 2021–2027», το οποίο καταρτίστηκε, τεκμηριώθηκε, διαπραγματεύτηκε και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 7 Νοεμβρίου 2022, επί της Περιφερειακής Αρχής 2011–2023 υπό τον Κώστα Αγοραστό.

Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 553,9 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς προετοιμασίας, διαπραγμάτευσης και συστηματικής δουλειάς της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής.

Η σημερινή διοίκηση δεν εξασφάλισε ούτε ένα ευρώ από αυτούς τους πόρους.

Ανέλαβε απλώς τη διαχείριση ενός πλήρως εγκεκριμένου και ώριμου προγράμματος.

Το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021–2027 περιλαμβάνει:

• 140,5 εκατ. € για κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση της φτώχειας

• 81,1 εκατ. € για κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές

• 71,5 εκατ. € για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

• 99,1 εκατ. € για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε πόλεις και τοπικές κοινωνίες

• 111,8 εκατ. € για περιβάλλον και ανθεκτικότητα

Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ΟΧΕ και ΒΑΑ, έργα δήμων, πολιτισμού, ενεργειακές αναβαθμίσεις, κοινωνικές και πράσινες υποδομές, έργα υγείας και πρόνοιας, έργα ύδατος, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, δράσεις επιχειρηματικότητας, καθώς και συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014–2020, το οποίο ολοκληρώθηκε με πλήρη απορρόφηση, εξασφαλίζοντας και πρόσθετους πόρους για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Τα στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση:

• Έγκριση ΠΕΠ Θεσσαλίας 2021–2027 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: 7/11/2022

• Απόφαση ενεργοποίησης Προγράμματος: 18/11/2022

• Υπουργική Απόφαση Έγκρισης: 26650/2023

• Πρώτες προσκλήσεις: Α΄ τρίμηνο 2023

• Υπογραφή Προγράμματος: Περιφέρεια Θεσσαλίας – Κώστας Αγοραστός

Η αλήθεια είναι μία:

Η Περιφερειακή Αρχή 2011–2023 σχεδίασε το πρόγραμμα, διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξασφάλισε τους πόρους και παρέδωσε στη Θεσσαλία ένα πλήρως εγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Η σημερινή διοίκηση οφείλει τουλάχιστον να αναγνωρίζει την πραγματικότητα.

Γιατί άλλο είναι να εξασφαλίζεις πόρους για τη Θεσσαλία.

Και άλλο να διαχειρίζεσαι έργα που ήδη έχουν εξασφαλιστεί.