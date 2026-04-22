Αγοραστός και άλλοι τρεις δικάζονται σήμερα στο Εφετείο για τις ζημιές από τον Ιανό

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας εκδικάζεται σήμερα Τετάρτη, σε δεύτερο βαθμό, η υπόθεση του καταστροφικού κυκλώνα «Ιανός» τον Σεπτέμβριο του 2020.

Στο εδώλιο θα καθίσουν τέσσερις κατηγορούμενοι, από τους δέκα που δικάστηκαν πρωτόδικα, καθώς οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια απαλλάχθηκαν ομόφωνα.

Οι τέσσερις κατηγορούνται για πλημμύρα από αμέλεια δια παραλείψεως από την οποία προέκυψε κίνδυνος για ξένα πράγματα και για άνθρωπο.

Ως κατηγορούμενοι παραπέμπονται, ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο πρώην αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Καρδίτσας, ο τότε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Θεσσαλίας, καθώς και ο τότε προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καρδίτσας, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2024 ομόφωνα είχαν κριθεί ένοχοι από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, που τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με τριετή αναστολή.

