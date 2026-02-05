Αγοραστός κατά Κουρέτα για τα έργα που είχαν δρομολογηθεί στα Τρίκαλα επί Παπαστεργίου

Απο τον πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό εκδοθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Ευχαριστήριο»

Ανακαλύφθηκε νέα μέθοδος παραγωγής έργων:

πας, φωτογραφίζεσαι και αυτομάτως το έργο γίνεται δικό σου!

Τα έργα όμως δεν ξεκίνησαν με stories ούτε προχώρησαν με selfies. Ξεκίνησαν με αποφάσεις, κόπο και ευθύνη. Άλλο η επίσκεψη σε ένα έργο και άλλο η ευθύνη του.

Ο σημερινός περιφερειάρχης έχει περάσει δυόμιση χρόνια επισκεπτόμενος έργα που δρομολόγησε η προηγούμενη περιφερειακή αρχή .

Έργα που είχαν μελέτες, αποφάσεις, χρηματοδότηση και υπογραφές πολύ πριν τις επισκέψεις.

Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες… δεν χωράνε πάντα στο κάδρο.

Τον «ευχαριστώ» για την χθεσινή επίσκεψη στη νέα κεντρική πλατεία των Τρικάλων και στην ανάπλαση του Ληθαιου ποταμού!

Εχει αλλά δυόμιση χρόνια για φωτογραφίες κι επισκέψεις σε έργα που άλλαξαν την Θεσσαλία!!

ΥΓ: τα έργα στην κεντρική πλατεία τους ποδηλατόδρομους και την ανάπλαση Ληθαίου

τα είχαμε δρομολογήσει με τον πρώην δήμαρχο Τρικκαίων Δημ.Παπαστεργίου.Το έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου (και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης) στα Τρίκαλα εντάχθηκε για χρηματοδότηση με προϋπολογισμό 3.000.000 € από το ΠΕΠ Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ) 2014-2020, βάσει της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, με τις σχετικές διαδικασίες δημοπράτησης να ολοκληρώθηκαν εντός του 2021 και το έργο να ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου 2022″.