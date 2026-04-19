Αγοραστός: Συνεχίζει ο Κουρέτας τα επικοινωνιακά “παραμύθια” για το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Σε ανακοίνωση της παράταξης «Συμμαχία υπέρ των πολιτών» του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστού αναφέρονται τα εξής:

“Το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021–2027 αποτελεί προϊόν της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας (2011–2023), η οποία το σχεδίασε, το διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε την έγκρισή του στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής προγραμματικής περιόδου.

ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Το Πρόγραμμα:

εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5 Σεπτεμβρίου 2022

ενεργοποιήθηκε διοικητικά εντός του 2022–2023

διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 554 εκατομμύρια ευρώ

Πρόκειται για ένα πλήρως διαμορφωμένο και ήδη ενεργό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021–2027 περιλαμβάνει:

• 140,5 εκατ. € για κοινωνική συνοχή και καταπολέμηση της φτώχειας

• 81,1 εκατ. € για κοινωνικές και εκπαιδευτικές υποδομές

• 71,5 εκατ. € για καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

• 99,1 εκατ. € για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε πόλεις και τοπικές κοινωνίες

• 111,8 εκατ. € για περιβάλλον και ανθεκτικότητα

Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, ΟΧΕ και ΒΑΑ, έργα δήμων, πολιτισμού, ενεργειακές αναβαθμίσεις, κοινωνικές και πράσινες υποδομές, έργα υγείας και πρόνοιας, έργα ύδατος, αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, δράσεις επιχειρηματικότητας, καθώς και συνεχιζόμενα έργα του ΕΣΠΑ 2014–2020, το οποίο ολοκληρώθηκε με πλήρη απορρόφηση, εξασφαλίζοντας και πρόσθετους πόρους για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Παρά τα παραπάνω, η σημερινή Περιφερειακή Αρχή επιχειρεί να παρουσιάσει την υλοποίηση του προγράμματος ως «νέο στρατηγικό σχεδιασμό».

Ωστόσο:

✔ τα έργα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι ήδη ενταγμένα στο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ

✔ οι πόροι έχουν καθοριστεί και εγκριθεί πριν την ανάληψη της σημερινής διοίκησης

✔ οι σχετικές αποφάσεις ένταξης έχουν ήδη ληφθεί

Συνεπώς, δεν πρόκειται για νέο σχεδιασμό, αλλά για διαχείριση υφιστάμενου και εγκεκριμένου προγράμματος.

Η συστηματική παρουσίαση ήδη εγκεκριμένων έργων ως «νέων πολιτικών επιλογών» δημιουργεί σύγχυση ως προς τον πραγματικό ρόλο κάθε διοικητικής περιόδου.

Η διάκριση είναι σαφής:

• Σχεδιασμός και έγκριση: προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή (2011–2023)

• Υλοποίηση και διαχείριση: σημερινή Περιφερειακή Αρχή

Στη Θεσσαλία παρατηρείται πλέον μια νέα πολιτική «καινοτομία»:

να μην παράγεις έργο, αλλά να το εμφανίζεις ως δικό σου.

Δεν πρόκειται για τεχνικό ζήτημα. Είναι βαθιά πολιτική επιλογή.

Άλλο είναι να δίνεις μάχη και να φέρνεις πόρους

Και άλλο να διαχειρίζεσαι ήδη εξασφαλισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία

Άλλο είναι να σχεδιάζεις το μέλλον μιας Περιφέρειας

Και άλλο να παρουσιάζεις ως «νέες πρωτοβουλίες» έργα που έχουν ήδη αποφασιστεί και χρηματοδοτηθεί

Δεν είναι θέμα ικανότητας. Είναι θέμα ειλικρίνειας.

Γιατί εδώ δεν έχουμε:

έναν πολιτικό που απλώς διαχειρίζεται ένα πρόγραμμα

αλλά

έναν πολιτικό που επιχειρεί να οικειοποιηθεί ξένη δουλειά — και όχι για πρώτη φορά.”