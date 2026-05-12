Αγροτικό δυστύχημα στη Ραχούλα – 58χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στη Ραχούλα του Δήμου Λαρισαίων, όπου ένας 58χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε χωράφι της περιοχής.

Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας χειριζόταν το τρακτέρ του όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, το όχημα ανετράπη και τον καταπλάκωσε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία της Ραχούλας και ευρύτερα στην περιοχή της Λάρισας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με πυροσβέστες να συμμετέχουν στην επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού του 58χρονου. Ωστόσο, όταν οι διασώστες έφτασαν στο χωράφι, ήταν ήδη αργά, καθώς ο άνδρας είχε υποκύψει στα τραύματά του.

Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την ανατροπή του γεωργικού οχήματος

