Αγροτικό συλλαλητήριο θα γίνει έξω από την Agrotica – Tα προβλήματα παραμένουν

Τη διοργάνωση συλλαλητηρίου στα εγκαίνια της έκθεσης της «Agrotica», την Πέμπτη (12/3) το απόγευμα, στη ΔΕΘ, στην Θεσσαλονίκη, αποφάσισε η σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων (ΠΕΜ).

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, 3 Μαρτίου 2026, στην Σίνδο, με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων Αγροτικών Συλλόγων και Ομοσπονδιών από όλη τη χώρα. Η μαζική παρουσία επιβεβαίωσε ότι ο αγροτικός κόσμος παραμένει σε αγωνιστική ετοιμότητα.

Αγρότες από τη γύρω περιοχή της Θεσσαλονίκης θα καταφθάσουν στην πόλη με τα τρακτέρ τους ,τα οποία, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα παραταχθούν στην πλατεία της ΧΑΝΘ.

Οι κατά τόπους επιτροπές μπλόκων θα πραγματοποιήσουν τις επόμενες ημέρες συνελεύσεις για να μετρήσουν τις δυνάμεις τους και να οργανώσουν περαιτέρω την κινητοποίηση.

Στη σύσκεψη έγινε αναλυτική αποτίμηση των φετινών μπλόκων και των κινητοποιήσεων. Επισημάνθηκε ότι, παρά τη δυναμική των αγώνων και τη λαϊκή στήριξη, δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές λύσεις στα βασικά αιτήματα των αγροτών, ενώ τα προβλήματα οξύνονται.

Αναδείχθηκαν συγκεκριμένα:

Η απουσία κατώτερων εγγυημένων τιμών, που οδηγεί τους παραγωγούς να πουλούν κάτω από το κόστος.

Η εκτίναξη του κόστους παραγωγής σε καύσιμα, αγροτικό ρεύμα, λιπάσματα και λοιπά εφόδια.

Οι καθυστερήσεις και οι ελλιπείς αποζημιώσεις για ζημιές από παγετούς και χαλαζοπτώσεις.

Ζημιές που δεν καλύπτονται από τον κανονισμό αποζημιώσεων, ιδιαίτερα στο προανθικό στάδιο, όπως έγινε με τον παγετό του 2025, που άφησε εκτός αποζημιώσεων καλλιέργειες κερασιών, μήλων και αχλαδιών.

Ζημιές που επίσης δεν καλύπτονται, όπως οι άκαιρες και υπερβολικές βροχοπτώσεις, καθώς και αποζημιώσεις που δίνονται αποσπασματικά και δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό μέγεθος της καταστροφής.

Η ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων, με διώξεις σε συναδέλφους που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις.

Αποφάσισαν, επιπλέον, τον αγωνιστικό εορτασμό του Κιλελέρ στις 29/3, με εκδήλωση στον χώρο της θυσίας των Θεσσαλών κολίγων.

