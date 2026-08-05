Αγρυπνία σήμερα το βράδυ στον Άγιο Αχίλλιο

Απόψε, Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, στις 8.00 το βράδυ, θα τελεσθεί Ιερά Αγρυπνία, στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, για την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Η Αγρυπνία θα περιλαμβάνει το Μικρό Απόδειπνο με την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, τον Εσπερινό, τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, κατά την οποία οι πιστοί χριστιανοί θα έχουν την ευκαιρία να κοινωνήσουν των Αχράντων Μυστηρίων.

Στο τέλος της Αγρυπνίας θα διαβαστούν και θα μοιραστούν τα γεννήματα της αμπέλου, τα σταφύλια.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου το πρωί ΔΕΝ θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.