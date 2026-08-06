Αδαμόπουλος για τη σύμβαση πρασίνου στον Δήμο Λαρισαίων: «Μήπως ναρκοθετείται ο προϋπολογισμός των επόμενων ετών;»

Σοβαρές ενστάσεις για το ύψος, τη χρονική διάρκεια και τη διαδικασία με την οποία εισήχθη προς έγκριση η νέα σύμβαση συντήρησης του αστικού και περιαστικού πρασίνου εξέφρασε ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Θάνος Αδαμόπουλος, κατά την χθεσινή κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας

Ο κ. Αδαμόπουλος επικέντρωσε την κριτική του στην πολυετή δέσμευση σημαντικών ποσών από ίδιους πόρους του Δήμου, ζητώντας να διευκρινιστεί εάν έχει προηγηθεί οικονομικός σχεδιασμός που να διασφαλίζει ότι οι προϋπολογισμοί των επόμενων ετών μπορούν να ανταποκριθούν.

Όπως επισήμανε, ο Δήμος έχει ήδη αναλάβει και άλλες πολυετείς υποχρεώσεις, θέτοντας ευθέως το ερώτημα εάν η νέα σύμβαση περιορίζει υπερβολικά τις δυνατότητες χρηματοδότησης άλλων αναγκών.

«Δεσμεύονται μεγάλα ποσά στον προϋπολογισμό τα δύο επόμενα έτη και μάλιστα από ίδιους πόρους. Έχει γίνει η απαραίτητη προεργασία, ώστε να αντέξει ο προϋπολογισμός, δεδομένου ότι έχουν γίνει και άλλες δεσμεύσεις; Μήπως με μια τόσο μεγάλη δέσμευση ναρκοθετείται ο προϋπολογισμός των επόμενων ετών;» διερωτήθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαδοχική αύξηση του κόστους των συμβάσεων για το πράσινο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο πρώτος διαγωνισμός που είχε ξεκινήσει επί της προηγούμενης δημοτικής αρχής ανερχόταν περίπου στις 900.000 ευρώ ετησίως, ο επόμενος έφθασε το 1,5 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ ο σημερινός προσεγγίζει τα 2 εκατ. ευρώ ετησίως.

«Ποιος είναι ο λόγος αυτής της τόσο μεγάλης αύξησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια;» ρώτησε, ζητώντας αναλυτική τεκμηρίωση των νέων οικονομικών δεδομένων.

Ο Λαρισαίος δημοτικός σύμβουλος υπογράμμισε ακόμη ότι, με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται πλέον να εγκρίνει την απόφαση για τη διενέργεια του διαγωνισμού. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι οι σύμβουλοι θα έπρεπε να έχουν στη διάθεσή τους τον αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία εργασιών, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν πλήρη εικόνα πριν από την ψηφοφορία.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για τη μεγαλύτερη εργολαβία συντήρησης του Δήμου Λαρισαίων, γεγονός που, κατά την άποψή του, απαιτούσε πληρέστερη και αναλυτικότερη ενημέρωση του σώματος.

Ο κ. Αδαμόπουλος έθεσε τέλος ενστάσεις και για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. Επισήμανε ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο ψηφίστηκε στις 30 Ιουνίου 2026 και διερωτήθηκε γιατί το θέμα δεν εισήχθη σε μία από τις δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν μέσα στον Ιούλιο.