ΠΑΕ ΑΕΛ κατά οργανωμένων της Θύρας 1: «Είστε εγκληματική οργάνωση»

Σε οριακό σημείο φαίνεται πως έχουν οδηγηθεί οι σχέσεις ανάμεσα στην ΠΑΕ ΑΕΛ και τους οργανωμένους οπαδούς της ομάδας, με την ένταση να κλιμακώνεται διαρκώς τις τελευταίες ώρες.

Την ίδια ημέρα που η οικογένεια Νταβέλη γνωστοποίησε την πρόθεσή της να παραχωρήσει τις μετοχές της ΠΑΕ χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, εκατοντάδες φίλοι της ΑΕΛ πραγματοποίησαν συλλαλητήριο στο κέντρο της Λάρισας, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τη διοίκηση

Ωστόσο, η κατάσταση ξέφυγε από τα όρια της διαμαρτυρίας, καθώς σημειώθηκαν επεισόδια έξω από την κατοικία των αδερφών Νταβέλη. Από την πλευρά του, ο μεγαλομέτοχος της ομάδας κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές κατά της ζωής του, κάνοντας λόγο ακόμη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μετά την ανακοίνωση των οργανωμένων οπαδών της Θύρας 1, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η διοίκηση επιχειρεί να ποινικοποιήσει χιλιάδες φιλάθλους και να μεταθέσει τις ευθύνες για τα προβλήματα της ομάδας, η ΠΑΕ ΑΕΛ επανήλθε με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ:

«Εχθές η διαβόητη Θύρα 1 που μόνο ΑΕΛ δεν είναι, προσπάθησε για να ξεπλύνει το έγκλημα της με ένα κρεσέντο υποκρισίας, να καταδικάσει δήθεν την επίθεση με ανθρωποκτόνο δράση που προκάλεσε η ίδια στον απερχόμενο ιδιοκτήτη της ΑΕΛ.

Σωστά τους συμβούλευσαν οι δικηγόροι τους, γιατί και οι κατηγορούμενοι χρειάζονται την υπεράσπιση τους. Σήμερα επανέρχονται αναδιπλούμενοι, δηλώνοντας πόσο «καλά παιδιά με λευκό ποινικό μητρώο είναι» και αφήνοντας υπονοούμενα ως κριτές που δεν είναι, για τον απερχόμενο ιδιοκτήτη.

Όταν όμως οι φασίστες της διαβόητης θύρας 1 θα βλέπουν τις φάτσες τους στα βίντεο της δολοφονικής επίθεσης να ουρλιάζουν μπροστά στην εστία του Νταβέλη «θα σε θάψουμε στο σπίτι σου απόψε», τότε θα πρέπει η εγκληματική τους οργάνωση να αποδείξει στον εισαγγελέα εάν και κατά πόσο είναι «καλά παιδιά».

Καλά κάνει λοιπόν η Θύρα 1 μετά των εκπροσώπων της και συσπειρώνεται στο οργανωμένο έγκλημα της, γιατί προφανώς ξέμειναν από δικαιολογίες στα μάτια της τοπικής κοινωνίας ως εγληματική οργάνωση που είναι και δρουν εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα. Εν κατακλείδι, δεν είστε ούτε θεσμικός φορέας, ούτε εκπρόσωποι της ΑΕΛ.

Την ΑΕΛ την καταστρέφετε χρόνια τώρα μεθοδικά με τις εγκληματικές ενέργειες σας, γιατί κάποιοι σας έπεισαν ότι μπορείτε να αυτοδικείτε. Θα αποδείξουμε δικαστικά ότι είστε εγληματική οργάνωση. Καταλαβαίνουμε το άγχος που σας έχει καταβάλει μετά και τα τελευταία εγκλήματα που έχετε διαπράξει. Να είστε βέβαιοι ότι η δικαιοσύνη σας περιμένει.

Εξάλλου κανένας εγκληματίας στο τέλος δεν ξεφεύγει από τη δικαιοσύνη, ακόμη και όταν πιστεύει ότι αργεί».

monobala.gr