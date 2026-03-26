ΑΕΛ: Στα «μέτωπα» των προκριματικών τρεις διεθνείς – Τα παιχνίδια που δίνουν

Διεθνή εκπροσώπηση αποκτά η ΑΕΛ στο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων, με τρεις ποδοσφαιριστές της να συμμετέχουν στα προκριματικά του Παγκόσμιο Κύπελλο , φορώντας τις φανέλες των χωρών τους σε κρίσιμες αναμετρήσεις.

Συγκεκριμένα, ο Μάριο Τούπτα βρίσκεται στην αποστολή της Εθνικής Σλοβακίας, η οποία παίζει σήμερα με το Κόσσοβο και αν περάσει θα αντιμετωπίσει την Ρουμανία ή την Τουρκία.

Από την πλευρά του, ο Γιούρι Ατανάσοφ (φωτογραφία) έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Βόρειας Μακεδονίας η οποία αντιμετωπίζει την Δανία και σε περίπτωση πρόκρισης μία εκ των Τσεχία, Ιρλανδία.

Τέλος, ο Γκέρσον Μπατουμπινσικά εκπροσωπεί την Εθνική Κονγκό που συμμετέχει στα προκριματικά της αφρικανικής ζώνης διεκδικώντας μια θέση στην τελική φάση. Θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Νέα Καληδονία ή Τζαμάϊκα, πριν μάθει τον αντίπαλό της (αν περάσει) στο δεύτερο και τελευταίο ματς για το Μουντιάλ.

Η ταυτόχρονη παρουσία τριών διεθνών ποδοσφαιριστών στα προκριματικά αποτελεί σημαντικό «κεφάλαιο» για την ΑΕΛ, καθώς οι εμπειρίες που αποκομίζουν από αγώνες υψηλού επιπέδου μπορούν να μεταφερθούν άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας. Πέραν αυτού, αν κάποιος από τους τρεις παίξει στο Μουντιάλ, η ΑΕΛ θα βάλει στο ταμείο της κάποια χρήματα για τη συμμετοχή του.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr