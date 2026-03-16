Αιμοδοσία από τον Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αξκων ΤΧ Σώματος Στρατού Ξηράς (ΣΑΑΤΧΣ) Θεσσαλίας, ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι «την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026, θα πραγματοποιήσει στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο) την ανοιξιάτικη του αιμοδοσία με την ευγενική συνδρομή και των 303-304-307 ΠΕΒ.

Όσοι την ημέρα εκείνη βρίσκονται εκτός Λάρισας μπορούν να μεταβούν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, να αιμοδοτήσουν και να δηλώσουν ότι το πράττουν για την «Τράπεζα Αίματος του Συνδέσμου Αποστράτων Αξιωματικών ΤΧ Σώματος / Παράρτημα Πατρών – Λαρίσης / Κωδικός 12805 / ΕΔΡΑ ΝΙΜΙΤΣ» ενημερώνοντας σχετικά το Σύνδεσμο. Το ίδιο μπορούν να πράξουν και μια οποιαδήποτε άλλη ημέρα.

Παρακαλούνται οι φίλοι αιμοδότες να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο Απόστολο Παπαπαρίση (τηλ 6971735255) για συντονισμό και καθορισμό τυχόν λεπτομερειών».