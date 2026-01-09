Αιτήσεις για επισκευή κατοικιών και στεγαστική συνδρομή για ζημιές από τον Daniel

Ο Δήμος Ελασσόνας ενημερώνει τους κατοίκους των Κοινοτήτων Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, Βερδικούσιας, Κρανέας, Καρυάς, Κρυόβρυσης και Συκαμινέας, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές σε κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες τους από την ισχυρή βροχόπτωση της 4ης έως 7ης Σεπτεμβρίου 2023 (κακοκαιρία «ΝΤΑΝΙΕΛ»), ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για:

Έκδοση αδειών επισκευής

Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση κτηρίου

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνει και για συμπλήρωση των ήδη υποβληθεισών αδειών επισκευής και βεβαιώσεων καθορισμού δικαιούχου στεγαστικής συνδρομής.

Η προθεσμία για όλα τα παραπάνω είναι η 21/01/2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας: arogi.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: