Αιτήσεις για μείωση/απαλλαγή ανταποδοτικών τελών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στον Δήμο Τυρνάβου

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με τις υπ’ αριθμ. 18/2025 (ΑΔΑ: 6367ΩΗΚ-2Υ7) και 239/2025 (ΑΔΑ: ΨΚ1ΩΩΗΚ-ΧΙΘ) αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση του Δήμου Τυρνάβου, ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου.

Ο Δήμος με γνώμονα τις ανάγκες των κατοίκων του, παρά το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο και την αυξανόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, συνεχίζει τις απαλλαγές από δημοτικά τέλη, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, υλοποιώντας μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών. Προς τούτο θα συσταθεί σχετική επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.

Οι αιτήσεις απαλλαγών δημοτικών τελών θα γίνονται δεκτές από 28/07/2026 έως 14/09/2026

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:

στην πόλη του Τυρνάβου, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας (στον χώρο που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου και στην αίθουσα απέναντι από τα ΚΕΠ), τηλέφωνο επικοινωνίας 2492350314 και

στην πόλη του Αμπελώνα, στον χώρο του πρώην Δημαρχείου Αμπελώνα (Πέτρινο), τηλέφωνο επικοινωνίας 2492350500.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.

Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του/της αιτούντος/αιτήσασας.

Φορολογική δήλωση (Ε1) 2025.

Εκκαθαριστικό σημείωμα 2025.

Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που ενοικιάζει το ακίνητο.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: