Αιτήσεις για μείωση/απαλλαγή ανταποδοτικών τελών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στον Δήμο Τυρνάβου

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών ανακοινώνεται ότι με τις υπ’ αριθμ. 18/2025 (ΑΔΑ: 6367ΩΗΚ-2Υ7) και 239/2025 (ΑΔΑ: ΨΚ1ΩΩΗΚ-ΧΙΘ) αποφάσεις του ∆ημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκαν οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων, που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση του Δήμου Τυρνάβου, ως προς τη μείωση ή την απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Τυρνάβου.
Ο Δήμος με γνώμονα τις ανάγκες των κατοίκων του, παρά το ασφυκτικό νομοθετικό πλαίσιο και την αυξανόμενη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, συνεχίζει τις απαλλαγές από δημοτικά τέλη, εξαντλώντας κάθε περιθώριο, υλοποιώντας μέτρα ανακούφισης των λαϊκών οικογενειών. Προς τούτο θα συσταθεί σχετική επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων.
Οι αιτήσεις απαλλαγών δημοτικών τελών θα γίνονται δεκτές από 28/07/2026 έως 14/09/2026
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή:
- στην πόλη του Τυρνάβου, στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας (στον χώρο που στεγάζεται το ΚΕΠ του Δήμου και στην αίθουσα απέναντι από τα ΚΕΠ), τηλέφωνο επικοινωνίας 2492350314 και
- στην πόλη του Αμπελώνα, στον χώρο του πρώην Δημαρχείου Αμπελώνα (Πέτρινο), τηλέφωνο επικοινωνίας 2492350500.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:
- Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση.
- Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος στο όνομα του/της αιτούντος/αιτήσασας.
- Φορολογική δήλωση (Ε1) 2025.
- Εκκαθαριστικό σημείωμα 2025.
- Ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση που ενοικιάζει το ακίνητο.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
|Δικαιούχοι
|Επιπλέον δικαιολογητικά
|Άποροι Πλήρης απαλλαγή.
|Απόφαση του τμήματος πρόνοιας για αναγνώριση δικαιώματος παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστου.
|Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 €. Πλήρης απαλλαγή. Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 40.000 €. Απαλλαγή κατά το 50%.
|Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).
|Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 € . Πλήρης απαλλαγή. Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.001 έως 30.000 € . Απαλλαγή κατά το 50%.
|Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).
|Χήρος-Χήρα που δεν έχει τελέσει άλλο γάμο, με 1 ή 2 προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€. Πλήρης απαλλαγή
|Εκκαθαριστικό σημείωμα του ή των τέκνων. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει άλλο γάμο και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).
|Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου –ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€. Πλήρης απαλλαγή
|Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη –ος. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από την πατρική μερίδα. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει τελέσει γάμο και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα που σπουδάζουν ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους).
|Μακροχρόνια Άνεργοι( πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρήσης και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 7.000€. Απαλλαγή κατά το 50%. Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.
|Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει-ουν φορ. δήλωση, να υποβληθεί βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής στο Δήμο.
|Μακροχρόνια Άνεργα Ζευγάρια (πάνω από 1 έτος ) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρήσης και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000€. Πλήρης απαλλαγή Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου και της δεύτερης υποχρέου στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.
|Σε περίπτωση που δεν υποβάλλει-ουν φορ. δήλωση, β να υποβληθεί βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την ∆.Ο.Υ. Βεβαιώσεις ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής στο Δήμο.
|Δικαιούχοι ΚΕΑ που δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 120 τ.μ για τον χώρο κύριας χρήσης. Απαλλαγή κατά το 50%.
|Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.
|Γονέων με δικαστική απόφαση απόδοσης γονικής μέριμνας, με λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους και με προστατευόμενα τέκνα. Οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000 €. Πλήρης απαλλαγή
|Δικαστική απόφαση.
|Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, Με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: έως 30.000€ . Πλήρης απαλλαγή. από 30.001 έως 40.000€. Απαλλαγή 50%
|Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ενεργή αναπηρία. Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται- προστατεύονται, θα προσκομίζεται το ανωτέρω καθώς και τα: Ε1 και εκκαθαριστικά σημειώματα του προηγούμενου έτους φιλοξενούντος και φιλοξενουμένου. Σημ: Ο λογαριασμός ρεύματος μπορεί να είναι στο όνομά του ή μέλους της οικογένειας που τον-την φιλοξενεί- προστατεύει.
|Κτηνοτρόφοι πληγέντες από την ευλογιά Πλήρης απαλλαγή.
|Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων