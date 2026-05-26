Αιτήσεις εγγραφής στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τεμπών

Ξεκινάει από 02 Ιουνίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των νηπίων και βρεφών για το έτος 2026-2027 στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, καθώς και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 26/06/2026, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται ως εξής:

Με φυσική παρουσία προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά τις ώρες 08:00 π.μ. έως 14:00, στους Παιδικούς Σταθμούς Γόννων, Μακρυχωρίου, Συκουρίου και Πυργετού.

Στα νηπιακά τμήματα των Σταθμών γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας συμπληρωμένων 2,5 ετών, μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική Εκπαίδευση. Στο Βρεφικό Τμήμα γίνονται δεκτά βρέφη συμπληρωμένων 9 μηνών έως 2,5 ετών. Τα παραπάνω ηλικιακά όρια θα ισχύουν όχι κατά την ημερομηνία εγγραφής, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους εγγραφής.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

Εγγραφή

Α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

Β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.

Γ) Βεβαίωση εργασίας, όταν πρόκειται:

Για Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ αυτών: πρόσφατη βεβαίωση εργασίας. Ιδιωτικός τομέας: βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη της μητέρας με καθαρές αποδοχές, ημερομηνία πρόσληψης, ωράριο εργασίας και ειδικότητα συνοδευόμενη από αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του τελευταίου τριμήνου ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο της σύμβασης με τον εργοδότη.

*Για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους εκτός πρωτογενή τομέα απαιτείται: Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές, υπεύθυνη δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος. Για απασχολούμενους στον πρωτογενή τομέα, απαιτείται: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί ή ρυθμιστεί εισφορές.

Για ανέργους: Βεβαίωση ανεργίας, δελτίο κάρτας ανεργίας.

Για παιδί ορφανό απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.

Για γονέα που υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτείται βεβαίωση από αρμόδια στρατιωτική υπηρεσία.

Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας».

Δ) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Επίσης, αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux, όπως κάθε φορά προβλέπεται από το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Ε) Εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος φορολογικού έτους.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

Η) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ

Απαιτούνται: Αίτηση ανανέωσης εγγραφής και όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από το στοιχείο Β’ και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι με κατά πλειοψηφία του ΔΣ με αριθμ. απόφ. 92/2024 [ΑΔΑ: Ρ7Δ2ΩΗ7-Μ6Τ] και με την τροποποίηση με αριθμ 49/ 2025 [ΑΔΑ:93Ν5ΩΗ7ΑΙΥ] καθορίστηκε η συμμετοχή τροφείων. για όσους δεν δικαιούνται voucher, με το ποσό των 70 € μηνιαίως για το ένα παιδί και 35€ μηνιαίως για κάθε αδερφάκι που είναι στον παιδικό ή βρεφικό σταθμό, ανεξαρτήτου ποσού πάνω από τις 27.000, 00€.