Αιτήσεις ΕΕΤΑΑ για τα Δημοτικά ΚΔΑΠ, τον Α΄ Παιδικό Σταθμό Φαρσάλων και  τον Παιδικό Σταθμό Ρευματιάς περιόδου 2026–2027

Ο Δήμος Φαρσάλων ενημερώνει τους δημότες ότι από το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για τα Δημοτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) τον Ά Παιδικό Σταθμό Φαρσάλων και τον Παιδικό Σταθμό Ρευματιάς «Το Πάρκο της Χαράς» περιόδου 2026–2027, μέσω ΕΣΠΑ.

Η υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί στις 5 Αυγούστου 2026 και αφορά παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 4 ετών για τον Παιδικό Σταθμό Ρευματιάς και από 5 έως 12 ετών για τα ΚΔΑΠ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (www.eetaa.gr), με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος, ως ακολούθως:

18/7/2026–19/7/2026 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0, 1, 2.

20/7/2026–21/7/2026 για ΑΦΜ που λήγουν σε 3, 4, 5.

22/7/2026–23/7/2026 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6, 7, 8, 9.

24/7/2026–5/8/2026 για όλα τα ΑΦΜ.



Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:

οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του αιτούντος

εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2025

ΑΜΚΑ του παιδιού

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για την Ηλεκτρονική Υποβολή αιτήσεων

Πληροφορίες ΚΔΑΠ και Παιδικός Σταθμός Δήμου Φαρσάλων:

ΚΔΑΠ 1 Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων Υπεύθυνη Δομής:Πελαγία Ρουκά- τηλ.2491026268

ΚΔΑΠ 2 Βασιλί Υπεύθυνη Δομής: Σοφία Αποστόλου- τηλ.2491305019

ΚΔΑΠ 3 Σταυρού Υπεύθυνη Δομής: Ευαγγελία Σατραζέμη-τηλ.2491305008

ΚΔΑΠ 4 Ρευματιάς Υπεύθυνη Δομής: Χριστίνα Τζίκου τηλ.2491305018

Ά Παιδικός Σταθμός Φαρσάλων Υπεύθυνη Δομής Βασιλική Αλεξανδρή τηλ.2491-305007/6930073629

Παιδικός Σταθμός Ρευματιάς «Το Πάρκο της Χαράς» Υπεύθυνη Δομής: Αθηνά Μπαλατσούκα τηλ.2491041544

Για επιπλέον πληροφορίες αλλά και για την υποστήριξη υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Φαρσάλων στο ισόγειο του Δημαρχιακού Καταστήματος, Πλατεία Δημαρχείου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 24913 50167, 24913 50168, 24913 50175