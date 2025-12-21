Ακριβότερο έως και 7% το φετινό Χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Ακριβότερο θα είναι φέτος τα Χριστούγεννα το εορταστικό τραπέζι, σύμφωνα με έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ).

Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 111,97 έως 160,03 ευρώ.

Πρόκειται για μεταβολή της τάξης του 3,6% έως 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τραπέζι του 2024.

Στην έρευνα καταγράφηκαν οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα λιανικής (πχ ζαχαροπλαστεία/ κρεοπωλεία κτλ).

Το Ινστιτούτο αναφέρει ότι το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)