Ακυρώνεται η εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης επιγραφής προς τιμήν του Τυρναβίτη Σωτήρη Ντάσιου

Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη εκδήλωση για την Παρασκευή 1η Μαΐου και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στο 2ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου, για τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης επιγραφής προς τιμήν του Τυρναβίτη Σωτήρη Ντάσιου, ενός από τους 200 κομμουνιστές που εκτελέστηκαν από τους ναζί κατακτητές την 1η Μαΐου 1944 στο Σκοπευτήριο Καισαριανής, ακυρώνεται.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται λόγω των αναμενόμενων δυσμενών καιρικών συνθηκών, με γνώμονα την ασφάλεια των παρευρισκομένων.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τον επαναπρογραμματισμό της εκδήλωσης.