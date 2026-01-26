Ακυρώνεται η εκδήλωση της Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου

Σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου αναφέρονται τα εξής:

“Με αισθήματα θλίψεως και συνοχής καρδίας, η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου ανακοινώνει την αναβολή της προγραμματισμένης για την Τέταρτη 28 Ιανουαρίου 2026, εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας της Ιεράς Μητροπόλεως και απονομής των βραβείων στους μαθητές που πρώτευσαν στους μαθητικούς διαγωνισμούς της Ιεράς Μητροπόλεως κατά την περσινή χρονιά.

Η αιτία της αναβολής είναι προφανής, είναι η τραγική απώλεια πέντε συνανθρώπων μας κατά τη βίαιη έκρηξη και το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο εργοστάσιο παρασκευής τροφίμων ΒΙΟΛΑΝΤΑ, στα γειτονικά μας Τρίκαλα, και το κλίμα πένθους που το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, συμμετέχοντας στο πένθος της περιοχής μας, δέεται εκτενώς υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θυμάτων της έκρηξης και εύχεται ώστε να μην έχουμε επανάληψη τέτοιων δυσάρεστων φαινομένων. Ο Θεός να αναπαύει τα θύματα και να παρηγορεί τις οικογένειες τους.”