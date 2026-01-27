Ακόμη 10 παραβάσεις για μη χρήση κράνους την τελευταία εβδομάδα στη Λάρισα

Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους» συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας, από αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από 19 έως 25 Ιανουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 453 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 36 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 206 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 10 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 2 σε οδηγούς δίκυκλων και 8 σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 109 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων (εκ των οποίων οι 4 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής),

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 124 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε οδηγούς ΕΠΗΟ,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 14 έλεγχοι και βεβαιώθηκε 1 παράβαση σε οδηγό ΕΠΗΟ.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Το κράνος δεν είναι αξεσουάρ – είναι «ασπίδα» ζωής.