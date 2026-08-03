Ακύρωση του 4ου Πολιτιστικού Τριημέρου «Η Καρυά των Περιηγητών» λόγω πένθους

Με ανακοίνωση του ο ΜΕΣ Καρυωτών “Ο Όλυμπος” ακυρώνει το 4ο Πολιτιστικό Τριήμερο “Η Καρυά των Περιηγητών” λόγω του αδόκητου χαμού του 53χρονου Χρήστου Ζυγούρη.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καρυωτών (ΜΕΣΚ) «Ο Όλυμπος» ενημερώνει τα μέλη, τους φίλους και το κοινό ότι, λόγω πρόσφατου πένθους που έχει βυθίσει την τοπική μας κοινωνία, αποφασίστηκε η ακύρωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του 4ου Πολιτιστικού Τριημέρου «Η Καρυά των Περιηγητών».

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστος φόρος τιμής, ένδειξη σεβασμού και βαθιάς συμπαράστασης προς την οικογένεια, αλλά και προς όλους τους συγχωριανούς μας που βιώνουν αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο Σύλλογος εκφράζει τα ειλικρινή και θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος. Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν ακούραστα στην προετοιμασία των εκδηλώσεων, καθώς και τους φορείς, τους συμμετέχοντες και τους φίλους του Συλλόγου για την κατανόηση και τη διαχρονική στήριξή τους.

Για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, όταν αυτό καταστεί δυνατό.