Αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από σήμερα στις περιοχές Ανθούπολης, Αγίου Γεωργίου και Τούμπας

Σε αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων (ρυθμίσεις) σε συγκεκριμένες οδούς στις συνοικίες Ανθούπολης, Αγίου Γεωργίου και Τούμπας προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Συντήρησης Σήμανσης-Ασφάλειας Οδικού Δικτύου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, που τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026, αφορούν σε μονοδρομήσεις, απαγορεύσεις στάσης-στάθμευσης, καθώς και σε καθορισμό προτεραιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:

Στην Ανθούπολη: Ατλαντίδος, Κεφαλληνίας

Μονοδρόμηση της οδού Ατλαντίδος από την οδό Ακαδημίας μέχρι την οδό Αχιλλέως (Ο.Τ. 246Α, Ο.Τ. 235) με φορά κίνησης από οδό Ακαδημίας προς την οδό Αχιλλέως

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ατλαντίδος μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Αχιλλέως, στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης στην οδό.

Μονοδρόμηση της οδού Κεφαλληνίας από την οδό Αχιλλέως μέχρι την οδό Ακαδημίας (Ο.Τ. 235, Ο.Τ.236) με φορά κίνησης από οδό Αχιλλέως προς Ακαδημίας

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κεφαλληνίας στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης μεταξύ των οδών Αχιλλέως και Αίγλης

Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Πάροδος Χανίων):

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πάροδο της οδού Χανίων (Ο.Τ.1179Α).

Προτεραιότητα της οδού Χανίων, έναντι της παρόδου στο Ο.Τ.1179Α)

Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Αρκαδίου, Καστελλίου):

Μονοδρόμηση της οδού Καστελίου (τμήμα και κατεύθυνση οδού από Μελισσοχωρίου έως παράδρομο Λεωφ.Καραμανλή)

Μονοδρόμηση της οδού Αρκαδίου (τμήμα και κατεύθυνση οδού από παράδρομο Λεωφ.Καραμανλή έως Μελισσοχωρίου)

Προτεραιότητα της οδού Αρκαδίου έναντι της οδού Μελισσοχωρίου

Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Πτολεμαΐδος, Αγρινίου):

Προτεραιότητα της οδού Πτολεμαΐδος έναντι της οδού Αγρινίου

Προτεραιότητα της οδού Αγρινίου έναντι της οδού Γρεβενών

Προτεραιότητα της οδού Αγρινίου έναντι της οδού Κερκίνης

Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Νικολάου):

Μονοδρόμηση της οδού Νικολάου (με φορά από την οδό Βόλου προς την οδό Κάρλας)