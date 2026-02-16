Αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από σήμερα στις περιοχές Ανθούπολης, Αγίου Γεωργίου και Τούμπας

Σε αλλαγές στην κυκλοφορία των οχημάτων (ρυθμίσεις) σε συγκεκριμένες οδούς στις συνοικίες Ανθούπολης, Αγίου Γεωργίου και Τούμπας προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο σχετικών αποφάσεων που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Συντήρησης Σήμανσης-Ασφάλειας Οδικού Δικτύου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας, που τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2026, αφορούν σε μονοδρομήσεις, απαγορεύσεις στάσης-στάθμευσης, καθώς και σε καθορισμό προτεραιότητας.
Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι εξής αλλαγές κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
Στην Ανθούπολη: Ατλαντίδος, Κεφαλληνίας
- Μονοδρόμηση της οδού Ατλαντίδος από την οδό Ακαδημίας μέχρι την οδό Αχιλλέως (Ο.Τ. 246Α, Ο.Τ. 235) με φορά κίνησης από οδό Ακαδημίας προς την οδό Αχιλλέως
- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Ατλαντίδος μεταξύ των οδών Ακαδημίας και Αχιλλέως, στην δεξιά πλευρά κατά την φορά κίνησης στην οδό.
- Μονοδρόμηση της οδού Κεφαλληνίας από την οδό Αχιλλέως μέχρι την οδό Ακαδημίας (Ο.Τ. 235, Ο.Τ.236) με φορά κίνησης από οδό Αχιλλέως προς Ακαδημίας
- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης επί της οδού Κεφαλληνίας στην αριστερή πλευρά κατά την φορά κίνησης μεταξύ των οδών Αχιλλέως και Αίγλης
Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Πάροδος Χανίων):
- Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην πάροδο της οδού Χανίων (Ο.Τ.1179Α).
- Προτεραιότητα της οδού Χανίων, έναντι της παρόδου στο Ο.Τ.1179Α)
Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Αρκαδίου, Καστελλίου):
- Μονοδρόμηση της οδού Καστελίου (τμήμα και κατεύθυνση οδού από Μελισσοχωρίου έως παράδρομο Λεωφ.Καραμανλή)
- Μονοδρόμηση της οδού Αρκαδίου (τμήμα και κατεύθυνση οδού από παράδρομο Λεωφ.Καραμανλή έως Μελισσοχωρίου)
- Προτεραιότητα της οδού Αρκαδίου έναντι της οδού Μελισσοχωρίου
Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Πτολεμαΐδος, Αγρινίου):
- Προτεραιότητα της οδού Πτολεμαΐδος έναντι της οδού Αγρινίου
- Προτεραιότητα της οδού Αγρινίου έναντι της οδού Γρεβενών
- Προτεραιότητα της οδού Αγρινίου έναντι της οδού Κερκίνης
Σε Άγιο Γεώργιο/Τούμπα (Νικολάου):
Μονοδρόμηση της οδού Νικολάου (με φορά από την οδό Βόλου προς την οδό Κάρλας)