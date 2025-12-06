Ανάβουν τα φώτα στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο της Νίκαιας

Η πιο λαμπρή ημέρα του χρόνου πλησιάζει για τη Νίκαια την πρωτεύουσα του Δήμου Κιλελέρ. Τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στις 18:30 θα φωταγωγηθεί, με κάθε μεγαλοπρέπεια το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία.

Το έλκηθρο του Αη Βασίλη, φωτισμένα χριστουγεννιάτικα σπιτάκια και χιλιάδες λαμπιόνια θα υποδεχθούν μικρούς και μεγάλους στη λαμπερή γιορτή που ετοίμασε με περισσό μεράκι οι Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας και άριστους συμπαραστάτες τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου, του Γυμνασίου και του Λυκείου, τον Μ.Λ.Σ «Θεόκλητος Φαρμακίδης, το Σύλλογο Γυναικών Νίκαιας και το Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Αγάπη».

Τη γιορτή θα λαμπρύνουν με τη συμμετοχή τους η χορωδία και η ορχήστρα της Μουσικής Σχολής Νίκαιας και τα «τμήματα ρυθμικής γυμναστικής και γυμναστικής για όλους» της κας Μαίρης Νατσαρίδου.

Εκλεκτό κρασί και παραδοσιακά εδέσματα θα προσφερθούν στους επισκέπτες, ψυχαγωγητές θα διασκεδάσουν τα παιδιά (και τους μεγάλους), facepainting για όλους, μελωδίες των Χριστουγέννων, πολύχρωμα πυροτεχνήματα θα φωταγωγήσουν τον ουρανό!