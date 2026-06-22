Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ανακοινώθηκε το με αρ. πρωτ.10876/ 22-06-2026 έγγραφο με θέμα: ««Ανάληψη υπηρεσίας Εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025-2026» .

Η Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2025 -2026, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής οι οποίοι:

1. έχουν οργανική θέση και όσους μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στην περιοχή μετάθεσης Λάρισας και τοποθετήθηκαν οργανικά

2. είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας και υπηρετούσαν για το σχολ. έτος 2025-2026 στη Δ.Δ.Ε. Λάρισας

3. α) είναι στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Λάρισας και υπηρετούσαν με απόσπαση για το σχολ. έτος 2025-2026 σε άλλο ΠΥΣΔΕ και

β)μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στην περιοχή μετάθεσης Λάρισας και παρέμειναν στη διάθεση

4. υπηρετούν κατά το τρέχον σχολικό έτος με θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά

να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 30-06-2026 σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για το με αρ. πρωτ. 10876/22-06-2026 έγγραφο από την ιστοσελίδα της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Λάρισας http://dide.lar.sch.gr .