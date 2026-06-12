Ανάσα δροσιάς για την τρίτη ηλικία – Ξεκινούν οι αιτήσεις για τη δράση «θαλασσινά μπάνια 2026»

Ο Δήμος Λαρισαίων στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του και με στόχο τη στήριξη και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των μελών των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), διοργανώνει και φέτος δωρεάν διαδρομές για θαλασσινά μπάνια, με τις αιτήσεις για τη δράση να ξεκινούν από την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Η δράση διοργανώνεται από το τμήμα ΚΑΠΗ της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας και παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μας να απολαύσουν στιγμές δροσιάς και αναψυχής κοντά στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται να πραγματοποιηθούν πέντε δωρεάν ημερήσιες μετακινήσεις για μπάνια στην παραλία του Στομίου οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Ιούλιο.

Το πρόγραμμα είναι ένα από τα πλέον επιτυχημένα και με εξαιρετικά μεγάλη αποδοχή καθώς πρόκειται να συμμετάσχουν περίπου 300 μέλη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο ΚΑΠΗ που είναι εγγεγραμμένοι από τις 15 Ιουνίου έως και 24 Ιουνίου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

• Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία)

• Ιατρική Βεβαίωση όπου θα αναφέρεται ότι ο αιτών-ούσα είναι υγιής και μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα «θαλασσινά μπάνια»

• Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογικού Έτους 2025 ή 2026

Να σημειωθεί ότι οι μετακινήσεις των ηλικιωμένων θα γίνονται με τη συνοδεία Κοινωνικής Λειτουργού, Νοσηλεύτριας και γυμνάστριας.