Ανάσταση Ελπίδας και Προσφοράς από το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας προς “Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, το 6ο Γυμνάσιο Λάρισας παρέλαβε την επίσημη ευχαριστήρια επιστολή και τον τιμητικό έπαινο από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τη δράση συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που πραγματοποιήσαμε ενόψει του Πάσχα.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κώστας Γιαννόπουλος εκφράζει ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τους μαθητές μας για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι με την προσπάθειά τους στήριξαν ουσιαστικά πολλά άλλα παιδιά.

Ο οργανισμός υπενθυμίζει ότι αυτή η αλυσίδα προσφοράς ξεκίνησε από ένα 10χρονο παιδί, τον Ανδρέα, και επισημαίνει ότι «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανήκει σε όλα τα παιδιά, έχοντας ως μοναδικό στόχο να είναι πάντα χαρούμενα και χαμογελαστά.

Η τιμητική διάκριση που λάβαμε φέρει το ηχηρό μήνυμα ότι κάθε μαθητής μας έγινε ένας ήρωας για όλα τα παιδιά, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως αν ενωθούμε όλοι, μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Είμαστε περήφανοι που οι μαθητές μας εμπιστεύονται και στηρίζουν αυτό το έργο, μετατρέποντας τις αξίες της αλληλεγγύης και της φροντίδας σε πράξη