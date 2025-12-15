Ανήλικοι “άνοιξαν” καφετέρια και αρτοποιείο στη Λάρισα

Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν από την Αστυνομία, στη Λάρισα, καθώς “άνοιξαν” καφετέρια και αρτοποιείο αφαιρώντας από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά.

Αναλυτικά:

Συνελήφθησαν, χθες (14-12-2025) τις μεταμεσονύχτιες ώρες στη Λάρισα, από προστρέξαντες αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, -2- ανήλικοι ημεδαποί, για το αδίκημα της κλοπής.

Ειδικότερα, λίγο νωρίτερα, οι δράστες αφού παραβίασαν πρόσοψη καταστήματος (καφετέρια), ιδιοκτησίας ημεδαπής γυναίκας, εισήλθαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, ωστόσο έγινε αντιληπτοί. Στην κατοχή τους βρέθηκε το συνολικό χρηματικό ποσό των -399- ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην προαναφερόμενη παθούσα.

Περαιτέρω, όπως προέκυψε, οι δράστες, προ της περιγραφείσας ανωτέρω πράξης, είχαν παραβιάσει παράθυρο πρόσοψης άλλου καταστήματος (αρτοποιείο) της πόλης, αφαιρώντας από το εσωτερικό χρηματικό ποσό.