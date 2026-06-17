Ανήλικος διέφυγε από ίδρυμα του Βόλου και έκλεψε 200 ευρώ από φυτώριο στη Λάρισα

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Λάρισας, ανήλικος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Ειδικότερα, ως καταγγέλθηκε, λίγο νωρίτερα, ο ανήλικος εισήλθε σε επιχείρηση-φυτώριο γυναίκας, και αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ περίπου.

Κατόπιν αναζητήσεων των αστυνομικών, ο προαναφερόμενος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένη επιχείρηση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 165 ευρώ και μία αλυσίδα λαιμού.

Το προαναφερόμενο χρηματικό ποσό αποδόθηκε στην παθούσα, ενώ ερευνάται η προέλευση της αλυσίδας.

Περαιτέρω, όπως προέκυψε, ο ανήλικος είχε διαφύγει πρωινές ώρες προχθές (15-06-2026) από ίδρυμα του Βόλου, παραβιάζοντας τους περιορισμούς διαμονής του.