Αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου

Ο Δήμος Ελασσόνας προχωρά σε σημαντικές εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή «Πάρκο» της Κοινότητας Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου άθλησης για παιδιά, νέους και κατοίκους της περιοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 37.200 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου.

Η αναβάθμιση του γηπέδου αναμένεται να προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στην τοπική κοινωνία, δίνοντας στα παιδιά και στους νέους έναν ασφαλή και σύγχρονο χώρο άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. Παράλληλα, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη διοργάνωση αθλητικών δράσεων, σχολικών εκδηλώσεων και τοπικών τουρνουά, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών και την κοινωνική συνοχή της κοινότητας.

Η παρέμβαση αφορά συγκεκριμένα το γήπεδο μπάσκετ, συνολικής επιφάνειας περίπου 600 τ.μ., το οποίο σήμερα παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές, όπως ρηγματώσεις και καθιζήσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται δύσκολη και επικίνδυνη η χρήση του.

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

Αποξήλωση και καθαίρεση της υφιστάμενης τσιμεντόστρωσης

Αποξήλωση των παλαιών μπασκετών

Γενικές εκσκαφές και διαμόρφωση της επιφάνειας

Κατασκευή νέας συμπυκνωμένης βάσης έδρασης

Ασφαλτική προεπάλειψη και κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας

Τοποθέτηση σύγχρονου ακρυλικού τάπητα καλαθοσφαίρισης

Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μπασκετών ολυμπιακών διαστάσεων

Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στη βελτίωση των υποδομών και στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, με έργα που ενισχύουν την ποιότητα ζωής και στηρίζουν ενεργά τη νέα γενιά.