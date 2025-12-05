Αναβάλλονται όλοι οι αγώνες της ΕΠΣ Λάρισας

Με απόφαση της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων της ΕΠΣ Λάρισας αναβάλλονται όλοι οι αγώνες των τοπικών πρωταθλημάτων:

«Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που ήδη πλήττουν την περιοχή, καθώς και της δυσμενούς πρόγνωσης για όλο το Σαββατοκύριακο, η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή όλων των προγραμματισμένων αγώνων αντρικών και υποδομών πρωταθλημάτων για τις 06-07.12.2025.

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται τόσο εξαιτίας του προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, όσο και της ιδιαίτερα κακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι αγωνιστικοί χώροι, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή αγώνων.

Προτεραιότητά μας παραμένει η προστασία της σωματικής ακεραιότητας των ποδοσφαιριστών, των διαιτητών και όλων των εμπλεκομένων.

Για τον νέο προγραμματισμό των αγώνων θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση».