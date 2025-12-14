Αναβίωσε το έθιμο “Ντόπιοι, Σπορά και Λουκουμάδες” στο Μπλόκο της Νίκαιας (βίντεο)

Σε μια πράξη έμπρακτης συμπαράστασης προς τις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο Σύλλογος Ντόπιων Επαρχίας Φαρσάλων, ο «ΕΝΙΠΕΑΣ», μετέφερε την καθιερωμένη εκδήλωση «Ντόπιοι, Σπορά και Λουκουμάδες» στην καρδιά του αγώνα, στο μπλόκο των αγροτών της Νίκαιας.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να αναβιώσει το έθιμο φέτος στο χώρο της διαμαρτυρίας αποτέλεσε ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης. Συνδέοντας άμεσα τον συμβολισμό της σποράς –που σηματοδοτεί την ελπίδα για καλή σοδειά– με τον αγώνα των αγροτών, ο σύλλογος υπογράμμισε τη σημασία του πρωτογενούς τομέα για την τοπική κοινωνία.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Φαρσαλινός αγρότης, Αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΝΛ και εκπρόσωπος του Μπλόκου της Νίκαιας. Ο κ. Αλειφτήρας ευχαρίστησε θερμά τον «ΕΝΙΠΕΑ» για την πρωτοβουλία, τονίζοντας τον καθαρά αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής: «Είμαστε μια αγροτική επαρχία σχεδόν αποκλειστικά και η επιβίωση και οτιδήποτε κερδηθεί από αυτόν τον αγώνα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, θα γυρίσει ανταποδοτικά σε ολόκληρη την επαρχία και στον κόσμο αυτής της επαρχίας». Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία του εθίμου, που σηματοδοτεί «το τέλος των χειμερινών σπόρων», εκφράζοντας, τέλος, την αμέριστη στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων προς τον σύλλογο.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η Δήμητρα Αστάρα, εκπρόσωπος του Συλλόγου «ο Ενιπέας». Αφού ευχαρίστησε τους παρευρισκομένους και τους αγρότες του μπλόκου, εξήγησε το νόημα της μεταφοράς του εθίμου από την πλατεία των Φαρσάλων στο μπλόκο: «Μεταφέραμε το έθιμο σήμερα εδώ, για έναν και μόνο λόγο: επειδή είναι καθαρά έθιμο που αφορά τους αγρότες και γίνεται, όπως φουσκώνει ο λουκουμάς, να φουσκώσει και ο σπόρος του σιταριού και να έχουμε καλή σοδειά». Η κ. Αστάρα τόνισε την αλληλεγγύη στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα «Είχαμε υποχρέωση να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους αυτούς… γιατί κι αυτοί όταν τους χρειαζόμαστε είναι δίπλα μας» και ανέπτυξε τη φιλοσοφία του Συλλόγου, τη σύνδεση του πολιτισμού με την οικονομική ανάπτυξη μέσω της προώθησης των τοπικών προϊόντων «Πολιτισμός είναι ανάπτυξη και ανάπτυξη χωρίς προώθηση προϊόντων δεν υπάρχει».

Στην εκδήλωση «Ντόπιοι, Σπορά και Λουκουμάδες» έδωσαν το «παρών» πλήθος αγροτών του μπλόκου, μέλη και φίλοι του «ΕΝΙΠΕΑ», εκπρόσωποι φορέων της περιοχής, καθώς και πολίτες που θέλησαν να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στον αγροτοκτηνοτροφικό κλάδο.

Ο σύλλογος ευχαρίστησε τους χορηγούς της δράσης για την ουσιαστική τους προσφορά. Μεταξύ αυτών: τη μελισσοκομία Καραμητράκη, τους Βάγιο Ζάντζα και Βασίλη Τύμπα, την Αρτοποιία Ζάντζα (για την προσφορά του χυλού), το Προσμίτης Market από τη Βαμβακού (για το λάδι), το Κτήμα Χαμουρσού (για τα τραπέζια) και τον μάγειρα Ανδρέα Αρσενόπουλο.