Αναβαθμίστηκε το σύστημα φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ελασσόνας

Τον αναβαθμισμένο κόμβο φωτεινής σηματοδότησης στον οδικό άξονα Λάρισας – Ελασσόνας προς Κοζάνη, στην περιοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου, επισκέφθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Έξαρχος, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελασσόνας κ. Καλλιόπη Φώλλα και η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ελασσόνας κ. Χρυσούλα Ζαρίφη, με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών εκσυγχρονισμού του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης.

Η σημαντική αυτή παρέμβαση του Δήμου Ελασσόνας ενισχύει την οδική ασφάλεια και βελτιώνει τις συνθήκες μετακίνησης οδηγών και πεζών σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της πόλης, το οποίο εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό οχημάτων και βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με το 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελασσόνας.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 24.428,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), υλοποιήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και περιλαμβάνει την αντικατάσταση του παλαιού τοπικού ρυθμιστή κυκλοφορίας, ο οποίος παρουσίαζε σημαντικές φθορές λόγω παλαιότητας και βραχυκυκλώματος, καθώς και την πλήρη αναβάθμιση του συστήματος φωτεινής σηματοδότησης του κόμβου.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης:

εγκαταστάθηκε νέος σύγχρονος ρυθμιστής κυκλοφορίας, με αυξημένες δυνατότητες διαχείρισης, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αξιοπιστία και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης του συστήματος

αντικαταστάθηκαν όλοι οι φωτεινοί σηματοδότες του κόμβου με νέο εξοπλισμό σύγχρονων προδιαγραφών και υψηλής ορατότητας, περιλαμβάνοντας σηματοδότες οχημάτων, πεζών και προειδοποιητικούς, τόσο χαμηλούς όσο και αναρτημένους, συμβάλλοντας στην ασφαλέστερη ρύθμιση της κυκλοφορίας

ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια των πεζών, με την εγκατάσταση συστημάτων αντίστροφης μέτρησης χρόνου στις διαβάσεις, τα οποία ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τον χρόνο αναμονής και τον διαθέσιμο χρόνο διέλευσης.

Η αναβάθμιση του συγκεκριμένου κόμβου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς βρίσκεται σε ένα από τα σημαντικότερα σημεία του οδικού δικτύου της πόλης και εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό πολιτών. Παράλληλα, η γειτνίασή του με σχολική μονάδα καθιστά την προστασία των μαθητών και των οικογενειών τους βασική προτεραιότητα για τη Δημοτική Αρχή.

Σε δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Έξαρχος ανέφερε:«Η αναβάθμιση του κόμβου Λάρισας – Ελασσόνας προς Κοζάνη αποτελεί μία ουσιαστική παρέμβαση με άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των πολιτών. Με την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, διασφαλίζουμε καλύτερες συνθήκες μετακίνησης για οδηγούς και πεζούς, ενώ παράλληλα ενισχύουμε την προστασία των μαθητών και των οικογενειών που κινούνται καθημερινά στην περιοχή. Συνεχίζουμε με συνέπεια να επενδύουμε σε έργα που εκσυγχρονίζουν τις δημοτικές υποδομές και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δημοτών μας».