Αναγόρευση του καθηγητή Αχιλλέα Γραβάνη σε Επίτιμο Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα αναγορεύσει Επίτιμο Διδάκτορα τον Λαρισαίο Καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αχιλλέα Γ. Γραβάνη, στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00.

Έναρξη τελετής