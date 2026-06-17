Αναγόρευση του καθηγητή Αχιλλέα Γραβάνη σε Επίτιμο Διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα αναγορεύσει Επίτιμο Διδάκτορα τον Λαρισαίο Καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αχιλλέα Γ. Γραβάνη, στο Αμφιθέατρο «Ιπποκράτης», στη Βιόπολη Λάρισας, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026 και ώρα 19:00.
Έναρξη τελετής
- Προσφώνηση του Καθηγητή Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αχιλλέα Γ. Γραβάνη, από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καθηγητή Χαράλαμπο Δ. Μπιλλίνη.
- «Έπαινος» προς τον τιμώμενο Καθηγητή, Αχιλλέα Γ. Γραβάνη από τoν Καθηγητή Φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Σ. Δήμα.
- Ανάγνωση του Ψηφίσματος, της Αναγόρευσης και επίδοση των τίτλων και του Επιτηβεννίου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ιατρικής, Καθηγητή Αριστείδη Χ. Ζιμπή.
- Ομιλία του τιμώμενου με θέμα: «Το Πανεπιστήμιο ως μοχλός κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της Περιφέρειας»