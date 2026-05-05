Αναδιάρθρωση στη Super League ζητάει η ΑΕΛ – Να αυξηθούν οι ομάδες σε 16

Η επόμενη κίνηση της AEΛ Νovibet μετά το ραντεβού με την ΚΕΔ για τη διαιτησία στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, είναι να θέσει θέμα αναδιάρθρωσης της Super League.

H αναφορά έγινε προς τους Λαρισαίους βουλευτές (συνολικά οκτώ, εκ των οποίων οι τρεις “κυβερνητικοί”), το δήμο Λαρισαίων και την ΕΠΣΝ Λάρισας.

Στην επιστολή ζητείται η συνδρομή τους με στόχο την αναδιάρθρωση και ειδικότερα την αύξηση των ομάδων της Super League από 14 σε 16 στο αμέσως επόμενο πρωτάθλημα, ώστε, όπως αναφέρει η επιστολή, να γίνει πιο ανταγωνιστικό.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για να γίνει αναδιάρθρωση πρέπει να αλλάξει ο νόμος που προβλέπει ότι η όποια απόφαση αλλαγής του αριθμού των ομάδων ισχύει από την μεθεπόμενη περίοδο και όχι από την αμέσως επόμενη και να υπάρξει πρόβλεψη ότι οι δύο νέες θέσεις θα καλυφθούν από τις ομάδες που υποβιβάστηκαν και όχι από ομάδες της χαμηλότερης κατηγορίας, όπως προβλέπουν οι ποδοσφαιρικοί κανονισμοί.

Θάνος Μπλούνας (monobala.gr)