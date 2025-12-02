Ανακαινίζεται η Οφθαλμολογική του ΓΝΛ

Τις εργασίες ανακαίνισης των εξωτερικών ιατρείων του Οφθαλμολογικού τμήματος επιθεώρησε ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας Φώτης Σερέτης συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Γ.Ν. Λάρισας Γρηγόρη Βλαχάκη.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υποδέχτηκε τον κ. Σερέτη και παρουσίασε τόσο τις αλλαγές που έχουν γίνει στο τμήμα, όσο και τα μελλοντικά σχέδια.

Η ανακαίνιση πραγματοποιείται με ιδία κεφάλαια του νοσοκομείου και περιλαμβάνει αντικατάσταση δαπέδων, οροφής, σκιάστρων, ελαιοχρωματισμό κλπ.

Στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθεί και με εξοπλισμό μέσω δωρεάς.