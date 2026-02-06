Ανακατασκευάζεται πλήρως η οδός Μαρτάλη (φωτο)

Στην πλήρη ανακατασκευή της οδού Μαρτάλη προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων, με τις εργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας. Πιο συγκεκριμένα, ανακατασκευάζεται πλήρως το τμήμα της οδού από τη συμβολή της με τη Δούκα (στο ύψος του Δημοτικού Γηπέδου Θεσσαλικού), μέχρι την οδό Κλεάνθους, στο ύψος της γέφυρας της Λεωφ. Καραμανλή.

«Με οργανωμένο σχέδιο και προγραμματισμό, βελτιώνουμε την καθημερινότητα των δημοτών στις συνοικίες της Λάρισας, βήμα-βήμα. Ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις σε κομβικές αρτηρίες, όπως στις οδούς Θεοπόμπου, Ιωαννίνων, Λατταμύα, Θεοφράστου, που εξυπηρετούν ένα σύνολο μεγάλων και πυκνοκατοικημένων συνοικιών της πόλης. Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και νέες παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία των συνοικιών, είτε πρόκειται για ανακατασκευές δρόμων, είτε πρόκειται για διευθετήσεις που αφορούν σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης», τονίζει χαρακτηριστικά ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Χρήστος Τερζούδης

Να σημειωθεί ότι προγραμματίζονται και εργασίες -για την κατασκευή κρασπεδόρειθρων- και στη συνέχεια της Μαρτάλη, δηλαδή την οδό Κλεάνθους, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ζήλου, όπου έχουν προηγηθεί εργασίες και από τη ΔΕΥΑΛ, για τη διευθέτηση του προβλήματος με τα νερά της βροχής στο συγκεκριμένο σημείο.

Αναφερόμενος στην οδό Μαρτάλη, ο κ. Τερζούδης υπογραμμίζει τη σημασία της οδού και των εργασιών για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή. «Πρόκειται για μια κομβική αρτηρία της πόλης, που εξυπηρετεί αριθμό πολλών οχημάτων, αλλά και τους κατοίκους από τις συνοικίες Χαραυγής, Τούμπας και Αγίου Γεωργίου -και η οποία αρτηρία εκσυγχρονίζεται, μετά από πάρα πολλά χρόνια».

Οι εργασίες αφορούν στην εκσκαφή και αναδιαμόρφωση του οδοστρώματος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν εργασίες για την κατασκευή κρασπεδόρειθρων -και τελική φάση την πλήρη ασφαλτόστρωση. Το έργο υλοποιείται με ιδίους πόρους του Δήμου Λαρισαίων και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό, που έχει ενταχθεί στα τεχνικά έργα για το 2026 και αφορούν κυρίως στις συνοικίες.