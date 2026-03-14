Ανακατασκευάζονται 41 παιδικές χαρές στον Δήμο Κιλελέρ

Την έναρξη των εργασιών της ανακατασκευής 41 παιδικών χαρών σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Κιλελέρ είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο Δήμαρχος Θανάσης Νασιακόπουλος, επικεφαλής κλιμακίου. Η χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου, συνολικού προϋπολογισμού 349.989,38 Ευρώ, προέρχεται από το «Ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών – υποπρόγραμμα υποδομών ΟΤΑ 1.24» του Υπουργείου Εσωτερικών»

Η μελέτη προβλέπει την αναβάθμιση του χώρου των παιδικών χαρών αλλά και του εξοπλισμού όπως η αντικατάσταση όλων των δαπέδων και η προμήθεια μετά τοποθέτησης, πιστοποιημένου βοτσάλου ως δάπεδο ασφαλείας. Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι. Τα όργανα και οι κατασκευές όπως και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης. Φέρουν δε βεβαίωση ελέγχου και πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα αντίστοιχα πρότυπα από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Οι χώροι προβλέπεται να συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπει σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να παρέχονται ασφαλείς συνθήκες παιχνιδιού για τα παιδιά και ευκολότερη επίβλεψη από τους συνοδούς τους. Οι συγκεκριμένες παιδικές χαρές που είναι εγκατεστημένες σε κοινόχρηστους χώρους μετά την ανακατασκευή τους και τη λειτουργία τους θα εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών.

Κατά τη διάρκεια της επιστασίας των εργασιών ο Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσετα ακόλουθα: «Η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός των παιδικών χαρών του Δήμου μας αποτελεί μία από τις βασικές μας προτεραιότητες. Δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση αλλά μια ουσιαστική πολιτική επιλογή με επίκεντρο την ποιότητα ζωής των οικογενειών και των παιδιών μας. Με σχέδιο, συνέπεια και ευθύνη προχωρούμε στην πλήρη αναβάθμιση των χώρων παιχνιδιού ώστε κάθε Κοινότητα να διαθέτει ασφαλείς, σύγχρονες και πιστοποιημένες παιδικές χαρές.Με τις παρεμβάσεις που ξεκίνησαν οι παιδικές χαρές αναβαθμίζονται με νέο εξοπλισμό πιστοποιημένων προδιαγραφών, ασφαλή δάπεδα, βελτιωμένο φωτισμό και αισθητικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν το περιβάλλον των Κοινοτήτων μας. Επιπρόσθετα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προσβασιμότητα ώστε οι χώροι αυτοί να είναι φιλικοί για όλα τα παιδιά. Για εμάς, η ασφάλεια των παιδιών και η δημιουργία ποιοτικών δημόσιων χώρων δεν είναι διαπραγματεύσιμες προτεραιότητες. Η επένδυση στους χώρους παιχνιδιού είναι επένδυση στο μέλλον του Δήμου μας και στην ποιότητα ζωής των οικογενειών τους. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να βελτιώνουμε τις υποδομές δημιουργώντας ένα πιο ανθρώπινο και φιλικό περιβάλλον για τους μικρούς και μεγάλους δημότες μας. Συνεχίζουμε αποφασιστικά να επενδύουμε στις Κοινότητές μας και να διαμορφώνουμε έναν Δήμο πιο ανθρώπινο, πιο ασφαλή και πιο φιλικό για όλους».

Τον Δήμαρχο συνόδευαν στην επιστασία του έργου ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Ευάγγελος Παπαγιαννούλης, η Γ.Γ. του Δήμου Βάνα Χλιάπη – Γκουνιαρούδη, ο Πρόεδρος της ΔΚ Νίκαιας Γιώργος Ψαρούλης και υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου.