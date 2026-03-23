Ανακοινώθηκαν οι σύνεδροι του ΠαΣοΚ απο τον νομό Λάρισας

Η ΝΟΕΣ ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής Λάρισας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών και τις αποφάσεις της ΕΔΕΚΑΠ, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης των εκλεγμένων συνέδρων ανά Δήμο της Π.Ε. Λάρισας.
Οι λίστες των εκλεγμένων συνέδρων έχουν αποσταλεί από την ΕΔΕΚΑΠ και δημοσιοποιούνται ανά Δήμο, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εφορευτικών επιτροπών.
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ, στις περιπτώσεις όπου υπήρξε ισοψηφία στην τελευταία θέση εκλογής, πιστοποιούνται ως σύνεδροι όλοι οι υποψήφιοι που έλαβαν τον ίδιο αριθμό ψήφων.
Η τελική συνολική λίστα συνέδρων θα αναρτηθεί τις επόμενες ημέρες στην επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος.
Αναλυτικά (ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, Δημοτική Οργάνωση(:
Δήμος Λαρισαίων
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 1983 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΡΑΦΑΗΛ 2004 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΡΓΥΡΑΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1957 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1967 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1954 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΒΛΑΜΟΜΗΤΡΟΥ ΑΝΝΑ 1953 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 1962 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΑΛΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1984 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1984 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΚΟΥΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1998 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 1992 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΓΚΟΥΝΤΡΟΥΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ 1971 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΑΛΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 1967 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΙΟΣ 1979 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΖΑΟΥΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1964 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΑΜΑΤΕΡΗ ΓΡΗΓΟΡΙΑ 1975 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 1982 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΟΥΜΠΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 1991 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΟΥΡΟΥΤΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1988 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΚΡΑΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1984 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1985 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΛΩΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1989 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1985 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1959 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ 1979 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ 1975 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 2003 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΜΠΟΥΜΑΡΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 1986 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1977 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΝΙΚΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1968 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΝΤΟΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2004 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΑΙΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1966 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΠΛΙΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2006 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΓΚΙΤΣΑ 1971 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΣΚΑΡΑΦΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1996 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΣΤΕΡΓΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 1976 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1966 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΙΡΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1989 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΤΣΙΡΕΒΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1993 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΧΑΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 2004 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2000 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δήμος Αγιάς
ΔΗΜΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1965 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΝΔΗΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1993 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1959 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΣΟΠΟΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΣΑΓΚΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1993 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΚΑΡΑΝΕ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1960 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1972 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δήμος Ελασσόνας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ 1991 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΙΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 1975 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΑΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1965 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ 1986 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1959 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΛΟΥΤΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1960 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΙΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1966 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1995 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1968 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΠΛΙΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ 1989 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΝΑΝΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1981 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 1976 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1982 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΠΟΛΙΤΗ ΡΩΞΑΝΗ 1990 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΣΚΥΒΑΛΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 1980 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1977 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
Δήμος Κιλελέρ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑΣ 1992 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1952 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1974 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1977 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΚΑΡΙΠΙΔΗ ΜΑΡΙΑ 1987 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΚΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1990 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΜΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ 1959 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1987 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΜΠΙΚΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1997 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ 1999 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 1950 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΣΙΑΤΡΑΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1989 ΚΙΛΕΛΕΡ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΣ 1998 ΚΙΛΕΛΕΡ
Δήμος Τεμπών
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 1967 ΤΕΜΠΩΝ
ΚΟΛΟΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1968 ΤΕΜΠΩΝ
ΛΙΤΑΙΝΑ ΣΥΡΜΩ 1959 ΤΕΜΠΩΝ
ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1960 ΤΕΜΠΩΝ
ΣΚΡΕΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1976 ΤΕΜΠΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2002 ΤΕΜΠΩΝ
ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΜΕΡΟΠΗ 1976 ΤΕΜΠΩΝ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1957 ΤΕΜΠΩΝ
Δήμος Τυρνάβου
ΑΒΔΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΓΚΑΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1985 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1959 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΜΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1982 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1975 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΠΑΠΑΖΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1965 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1978 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΣΒΑΡΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1975 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1991 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Δήμος Φαρσάλων
ΑΝΡΕΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1979 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΝΝΑ 1994 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1971 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ 1961 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΑΧΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 1996 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΠΟΥΛΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1975 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1997 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 1972 ΦΑΡΣΑΛΩΝ