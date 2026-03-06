Αναπαράσταση εικονικής δίκης στο Εφετείο Λάρισας – Μαθητές σε ρόλο δικαστών

Μια ξεχωριστή δίκη έλαβε χώρα χθές το μεσημέρι (05.03.2026) στην αίθουσα του Εφετείου Λάρισας με πρωταγωνιστές μαθητές του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Λάρισας και ακροατήριο συμμαθητές τους από άλλα οχτώ Λύκεια της πόλης και του Ν. Λάρισας.

Επρόκειτο για μια εικονική δίκη που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ. Νικολάου Ζέρβα, σε συνεργασία με την Πρόεδρο Εφετών κ. Μαρία Λιάνου και τον Εισαγγελέα Εφετών κ. Λάμπρο Τσόγκα, στο πλαίσιο δράσης βιωματικής μάθησης με θέμα την αναπαράσταση εικονικής δίκης,στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό και τη καλλιέργεια της ενεργού πολιτειότητας. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε μαθητές/-τριες των Λυκείων της ΔΔΕ Λάρισας.

Τους βασικούς ρόλους της εικονικής δίκης – που είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα και σκοπό και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα εκπαιδευτικά και δικαστικά χρονικά της Λάρισας – ανέλαβαν και υποδύθηκαν με εξαιρετική επιτυχία, όχι μόνο παραστατικά, αλλά και επί της ουσίας και των χαρακτηριστικών του κάθε ρόλου, οι μαθητές της Β΄ τάξεως του Προτύπου Γενικού Λυκείου Λάρισας: Ευάγγελος Δρίζος, ως Πρόεδρος, Αναστασία Μούστου ως Εισαγγελέας, Ραφαηλία Μπαμπάκου ως Γραμματέας της έδρας του Δικαστηρίου, Ευάγγελος Κουτσογιάννης ως συνήγορος υπερασπίσεως, Αστέριος Γκανάς, ως συνήγορος πολιτικής αγωγής, Γρηγόριος Κολιός, ως κατηγορούμενος για τροχαία παράβαση με πρόκληση σωματικής βλάβης και ως μάρτυρες οι Βασίλειος Καπετάνος και Μιχαήλ Μουλάς.

Την άριστη εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών του Προτύπου ΓΕΛ στους ρόλους των παραγόντων της εικονικής δίκης επαίνεσαν η Πρόεδρος Εφετών κ. Λιάνου εκφράζοντας την συγκίνηση της για την διεξαγωγή της εικονικής δίκης και τονίζοντας, παράλληλα, πως «πολλοί δικαστές και δικηγόροι θα ζήλευαν το επίπεδο των μαθητών που σήμερα κάθισαν στην έδρα της εικονικής δίκης, ως δικαστές…».

Ενώ αναφερομένη στο ακροατήριο των μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών, τόνισε συγκινημένη ότι «είναι το ωραιότερο ακροατήριο» της μέχρι τώρα επαγγελματικής της πορεία ως δικαστικής λειτουργού. Με παρόμοια επαινετικά λόγια για το επίπεδο των μαθητών/-τριών του Προτύπου ΓΕΛ που υποδύθηκαν τους δικαστικούς ρόλους μίλησε και ο Εισαγγελέας Εφετών κ. Τσόγκας, ενώ απευθυνόμενος προς όλους τους παρισταμένους μαθητές, και επικαλούμενος τη σκέψη του Πλάτωνα και του μαθητή του Αριστοτέλη, τόνισε ότι το αναφαίρετο δικαίωμα στη γνώμη θα πρέπει να συνοδεύεται από τη γνώση, και αυτή είναι μια σταθερή αρχή και αξία που ισχύει και για τη σχέση των πολιτών με τη Δικαιοσύνη και το θεμελιώδη ρόλο που αυτή υπηρετεί για τη λειτουργία δημοκρατικής κοινωνίας.

Tην ικανοποίηση τους για το επιτυχημένο αποτέλεσμα της δραστηριότητας εξέφρασαν, επίσης,η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, κ. Βασιλική Ζιάκα και ο Διευθυντής της ΔΔΕ Λάρισας κ. Νικ. Ζέρβας, τονίζοντας πως υπήρξε ενδιαφέρον και από άλλα σχολεία για να συμμετάσχουν στη δράση αυτή και ανακοίνωσαν ότι, σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, θα υπάρξει και συνέχεια στο πρόγραμμα. Χαιρετισμό απηύθυνε, επίσης, και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Τρύφων Τσάτσαρος, συγχαίροντας τους μαθητές του Προτύπου ΓΕΛ, την Δ/νση Δευτεροβάθμιας για την πρωτοβουλία καθώς, επίσης, την κ. Πρόεδρο και τον κ. Εισαγγελέα Εφετών για την στήριξη που προσέφεραν συνεργώντας σε ένα άριστο αποτέλεσμα.