Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού – 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις στη Θεσσαλία

Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 15 Μαϊου, οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελούμενων και αποκλειομένων του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού εργαζομένων – ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπό της, www.dypa.gov.gr.

Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο, 16-5-2026 και ώρα 11:00, έως τη Δευτέρα, 18-5-2026 και ώρα 23:59, αποκλειστικά μέσω gov.gr στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συγκεκριμένα, εκεί η διαδρομή είναι: Αρχική → Εργασία και Ασφάλιση → Αποζημιώσεις και Παροχές → Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης, σε συνάφεια με τον λόγο απόρριψης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.ο.κ) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους ηλεκτρονικά σαρωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά-αποδεικτικά.

Ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται στη δημόσια πρόσκληση, την οποία πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή επισύναψη των δικαιολογητικών.

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά, δεν εξετάζονται.

Το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027 ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και διαρκεί 13 μήνες, με συνολικά 300.000 επιταγές και προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Κάθε επιταγή αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο και καλύπτει διαμονή σε συμβεβλημένα καταλύματα της ΔΥΠΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος, προβλέπονται έως 10 διανυκτερεύσεις χωρίς συμμετοχή, ενώ σε Βόρεια Εύβοια, Έβρο και Θεσσαλία (εκτός Σποράδων) φτάνουν έως 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

